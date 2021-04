Presunta prostitución: evalúan que los imputados le den dinero a la víctima

Una adolescente sanjuanina presuntamente fue prostituida y el caso se dio a conocer en toda la provincia. Mientras la causa avanza, surgen dudas sobre el futuro de la víctima. Una de ellas es quién se hará cargo del daño que le provocaron.

Fuentes judiciales indicaron a Diario de Cuyo que el tema está en análisis. Según sostuvieron, una opción que los fiscales evalúan es que los imputados en la causa paguen el tratamiento psicológico de la adolescente y sus estudios. La plata sería otorgada por el exfuncionario provincial y dirigente social Roberto Fido Galván y del empresario Carlos Cassab, quienes habrían abusado de ella.

Que los acusados tengan que pagar la suma de dinero es una posibilidad. Aún no está decidida. No obstante, vale aclarar que no significaría que, si se los declarase culpables quedarían libre de condena. Sería un castigo en paralelo.