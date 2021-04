Bono de $6500: aún se desconoce si alcanza a trabajadores de la sanidad privada

El pasado lunes el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, anunció un bono para los trabajadores de la salud. Se destacó que será por tres meses y lo recibirán 740.000 personas. Sin embargo no se dejó en claro si esta destinado a los empleados del sector público o si también alcanza a la sanidad privada.

Alfredo Duarte, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), reveló que todavía no cuentan con muchos detalles de este bono. Por el momento desconocen cómo se va a entregar esta ayuda económica en la provincia de San Juan y se aplica para la sanidad privada.

"No tenemos mayores detalles de esto. No sabemos en San Juan como se va a dar. Siempre lo conversamos con las autoridades de Salud Pública una vez que tenemos el decreto y claridad sobre el tema. La forma en que esto se va a aplicar a los trabajadores de la sanidad y si va a alcanzar a la sanidad privada todavía sobre esto no esta nada claro", expresó.

Siguiendo en la misma línea Duarte aseguró que esperarán a la reglamentación del decreto, los alcances y la decisión política que se tome en la provincia de San Juan. Por otro lado la autoridad opinó que frente a la inflación actual todo dinero es bien recibido. Sin embargo aclaró que debe haber un reconocimiento mayor para los sanitarios.

"Ante el proceso inflacionario todo dinero que llegue es importante, pero lo más importante es reconocer a los trabajadores de la sanidad. Estamos al frente hace más de un año de esta lucha que nos toca enfrentar en esta pandemia. Indudablemente tiene que haber un reconocimiento mucho mayor para los trabajadores de la sanidad que están al frente, atendiendo a los pacientes con estas características y con este virus que es mortal", sentenció.