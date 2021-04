Crimen de Gastón Lima: familiares de detenidos marcharon para pedir justicia

El pasado viernes 9 de abril, Gastón Lima falleció luego de estar trece días internado por recibir una brutal golpiza en el interior de la Villa Huarpe, en el límite de Rawson y Pocito. En el caso hay cinco detenidos: Matías David Iñón, Alberto Ismael Blanes, Kevin Torres, Gonzalo Martín Núñez y Jorge Luis Díaz Iñón. Tras el dictamen de prisión preventiva por siete meses, es que familiares y vecinos de los sospechosos marcharon para pedir su liberación y reclamaron justicia para Lima.

El delito del que se los acusa a los cinco, detenidos con prisión preventiva, es homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento y el número de personas. Este martes por la tarde, familiares y vecino de los sospechos marcharon para pedir que la jueza, Celia Maldonado, "llame a declarar a Maximiliano Quiroga y periten el arma que tenía. Él es el que levantó al barrio a los disparos en la madrugada".

Los vecinos aseguran que Gastón Lima "era cómplice de la persona que llevaba a Maximiliano Quiroga en una moto, quien disparó a matar. Lamentablemente falleció una persona, pero podrían haber muerto más". Es por este motivo que los residentes de Villa Huarpes piden que Quiroga "vaya preso" y liberen a los cinco detenidos porque "si bien han tenido errores como cualquier chico, son inocentes; no son delincuentes a matar".

Cabe destacar que Maximiliano Quiroga (18) estaba con Gastón Lima al momento del ataque, quien sufrió traumatismo encefalocraneano, lesiones en el cuero cabelludo, cortes en la región frontal y politraumatismos. Mientras que Lima sufrió hundimiento de cráneo, que días después le provocaría la muerte.

Asimismo, en la marcha declararon que la familia del detenido David Iñón debió reubicarse ya que recibía constantes amenazas por parte de Maximiliano Quiroga. "Queremos protección para los vecinos y las familias de los detenidos. No podemos vivir en paz porque nos amenazan", explicó una residente. Un familiar de Blanes agregó que "queremos la pericia del arma y de las cámaras de seguridad. No hubo intento de robo como dicen. Nuestros hijos no son asesinos".

Los investigadores creen que los cinco detenidos son los únicos sospechosos. Aún restará saber el grado de participación de cada uno de ellos. Además fuentes policiales explicaron que la golpiza se originó porque Lima y Quiroga se resistieron a un intento de robo.