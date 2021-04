Varados y sin trabajo: la pesadilla de 40 trabajadores rescatados de la trata en Sarmiento

Durante el pasado mes de marzo salió a la luz la grave situación que atravesaban 120 trabajadores golondrinas en Sarmiento. Estas personas, que provenían en su mayoría del norte argentino, vivían en condiciones deplorables. Al día de hoy unos 40 de ellos se encuentran varados en San Juan y exigiendo que les paguen lo que les deben.

Franco Singh, uno de los afectados, reveló en que situación se encuentran actualmente luego de que se destapara esta realidad. El trabajador reveló que Domingo Rodríguez, el presunto cuadrillero explotador, los hizo venir y les pintó todo color de rosa. Les prometió pasajes gratis, piezas para varias personas y terminaron viviendo de a 50 personas dentro de un mismo salón.

"El hombre este ha actuado de tal manera que nos ha mandado para la Villa Media Agua. A muchos les ha pagado una semana a algunos dos semanas de alquiler y no se ha hecho cargo más, ha dejado a la gente tirada. No nos ha pagado, nos debe 2 semanas de caja, nos debe toda la inactividad que hemos tenido. Nos hemos quedado sin trabajo. La gente ha empezado a changuear para comer, para poder pagarse un alquiler y mucha gente se ha tenido que ir", reveló.

Luego de que se conociera esta situación de hacinamiento los perjudicados comenzaron a moverse por la vía legal. Han presentado diversas denuncias y exposiciones con el deseo de solucionar este grave problema. Su único deseo es que les paguen por lo que trabajaron para poder volver a sus casas.

"Intervino UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores). Hemos denunciado y presentado exposiciones para que podamos solucionarlo. Hace tres semanas que veníamos con UATRE. No nos dejaron entrar a ninguna audiencia. Aparentemente ahora nos han dejado de lado pero nosotros buscamos un abogado particular que nos ha conseguido una audiencia más. No creo que la gente haya venido a transpirar en vano. Nosotros queremos que nos paguen y nos vamos", aseguró.

Singh declaró que son aproximadamente 40 las personas que se han quedado varadas en suelo sanjuanino. Ellos se niegan a irse sin recibir el dinero que les corresponde. Sin embargo desde la empresa les aseguraron que ellos ya le habían entregado el monto correspondiente a Domínguez.

"La empresa nos habían dicho que se había hecho cargo. Dicen que a este hombre ya le pagaron pero no nos ha hecho firmar nada. El lo que se esta guardando son documentos donde la gente ha firmado por el pasaje nomás y se está agarrando de eso para decir que nosotros firmamos y es falso. Son entre 35 y 40 personas que están varadas en San Juan. Hemos quedado sin la chance de ir a otro lado. No nos podemos ir sin cobrar. Nos deben de 40.000 a 150.000, depende el caso", contó.

A raíz de esta complicada situación Franco habló en nombre de todos sus colegas y realizó un pedido a través de la pantalla de Canal 13. El mismo consistía en que si esta audiencia no llega a buen puerto que tanto el gobierno de Jujuy como el de Salta intervengan. Quieren asistencia para poder finalizar esto de una vez por todas. Finalmente el trabajador golondrina quiso recordar todo lo que el cuadrillero les hizo vivir.

"El señor Domingo Rodríguez nos hizo venir a todos de Jujuy y Salta. Nos prometió pasajes gratis, garrafas, cocinas, piezas para 3 o 4 personas. Cuando llegamos éramos como 50 en cada salón con los colchones y cuchetas viejas. Cada que nos íbamos a trabajar se metían los perros llenos de sarna. Algunos se han vuelto a Jujuy o a Salta con sarna. A algunos les retuvieron el DNI. La gente por no quedarse sin trabajo, porque viene de muy lejos, ha decidido aguantar esa situación", recordó.