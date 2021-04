Habló la abogada del papá que quiere que su esposa no aborte: 'solo quiere cuidarlo'

En las últimas horas salió a la luz el caso de un padre sanjuanino que quiere evitar que su esposa aborte para poder ser responsable él de la criatura. Se trata de Franco S., que inició una causa representado por la abogada Mónica Lobos, quien sostuvo en Canal 13 que 'ante el peligro de muerte de su hijo, lo único que quiere es cuidarlo, ejercer su paternidad'. La letrada consideró que es uno de los tantos casos que vendrán tras la aprobación de la Ley IVE.

De acuerdo a lo informado por Lobos, su cliente se encuentra casado hace tres años con la mujer embarazada, con quien ya no está conviviendo a raíz de esta situación. 'Es controvertido porque vemos una desprotección total de derechos del progenitor, es un caso muy concreto que ha conmocionado a gran parte de San Juan y del país. La ley (IVE) no respeta derechos esenciales garantizados constitucionalmente, lamentablemente es algo ilógico', agregó la letrada.

En este sentido, la abogada destacó que esta decisión unilateral de la mujer gestante es contradictoria porque hay muchos casos de madres que reclaman la protección de su hijo en el vientre y los alimentos a los progenitores. '¿Un padre es solo para cumplir con los alimentos o también para cumplir en todo momento con sus cuidados que la ley le impone? ¿Qué mensaje como sociedad queremos llevar? Es una ley transgresora de derechos esenciales', expresó.

Asimismo, explicó que este aborto no se justifica porque la madre no está sola. 'Tenemos a un padre presente, ¿por qué le vamos a negar este derecho? El hijo tiene los mismos derechos que todos pero eso ya fue debatido e impuesto y lo vamos a dejar de lado, pero ¿por qué el derecho de la madre tiene que estar sobre el del padre si los dos son responsables legales de su hijo desde la concepción hasta los 18 años? No entiendo en qué momento pierde sus derechos', concluyó.