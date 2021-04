¿Llegó a San Juan?: analizan casos sospechosos de la variante de Manaos

A lo largo de los últimos días se confirmó la circulación de la variante de Covid 19 de Manaos en las vecinas provincias de Mendoza y San Luis. A raíz de ello surgió la duda si este virus ya había desembarcado en suelo sanjuanino. Acerca de esto desde Epidemiología revelaron que la semana próxima se enviarán muestras para determinar si San Juan corrió la misma suerte que sus pares cuyanos.

En conferencia de prensa Mónica Jofre, Jefa de Epidemiología, se refirió a los test que serán enviados al Instituto Malbrán. La autoridad destacó que serán un total de 15 PCR positivas que tiene que cumplir una serie de características. Por ejemplo la persona estudiada no debe haber salido de la provincia durante los últimos 14 días.

"En el marco de la vigilancia epidemiológica y de laboratorio trabajamos en conjunto con la División de Bioquímica del Ministerio de Salud y con el Área de Virología del hospital Rawson. Son muestras positivas primero de PCR, no de antígenos. Han establecido el Instituto Malbrán y el Ministerio de Salud de Nación que San Juan tiene que seleccionar 15 muestras con determinadas características. La persona no debe estar vacunada y no debe tener antecedentes de viaje en los últimos 14 días", explicó.

A San Juan le tocará enviarlas en la semana epidemiológica número 17 que es la semana próxima. Una vez que lleguen al Malbrán las mismas serán analizadas y regresadas a esta jurisdicción con las distintas conclusiones. Si bien son varias las variantes que existen del virus la más temida es la de Manaos.

Una vez que lleguen vamos a poder saber si alguna de esas muestras han dado positivas, sobre todo para la variante de Manaos que ya sabemos que esta circulando en provincias vecinas. Una de las características de esta variante es que puede re infectar a las personas que ya han transitado la enfermedad. Otra de las características es la mayor contagiosidad y transmisibilidad junto con la menor respuesta a los tratamientos", sentenció.