Padres convocaron a una protesta para pedir más presencialidad en su escuela

Para la mañana de este jueves 22 de abril se organizó una protesta para pedir por más presencialidad en la Escuela Bernardino Rivadavia. La misma fue organizada en su mayoría por padres del cuarto año de este colegio. Desde la institución manifestaron que esto se debe a que sufrieron daños estructurales por el último terremoto y la empresa constructora aún no empieza a trabajar.

El reclamo estaba programado para las 8:30 en la puerta del colegio. Sin embargo a esa hora sólo uno de los padres estuvo presente en el lugar. Este hombre llamado Jorge mostró su descontento con las pocas clases presenciales que tiene su hija en el colegio. Recalcó que tanto ella como sus compañeros asisten sólo cinco veces al mes, es decir cuarenta al año.

"Nuestros hijos concurren lamentablemente cinco días al mes. Dada la situación que se ha dado en la escuela que después del terremoto los organismos estatales han determinado que tienen que realizar reparaciones. La empresa que tiene que hacerlas no las esta haciendo, entonces las aulas no se pueden ocupar. Los directivos han mostrado buena voluntad y predisposición pero las obras no se realizan. Estamos cautivos de una situación que no nos merecemos y sobre todo los chicos", expresó.

El hombre remarcó que este jueves su hija concurrió por cuarta vez en el año a la escuela. Tuvo presencialidad los días previos a Semana Santa y desde ese momento no había regresado. Cabe destacar que en el establecimiento son 22 aulas en total que se han visto perjudicadas por el terremoto, repartidas entre el primer piso y la planta baja. Desde ese lamentable 18 de enero no se ha avanzado en la reparación de los salones lo que despertó aún más el enojo de este padre.

"Las autoridades de la escuela han planteado este tema a nivel ministerial pero la solución no esta. La empresa no esta construyendo. Se corre la voz de que porque no le pagan no construyen ¿Así que si no me pagan yo no trabajo?, es una contradicción. Tenés que realizar el trabajo para que te paguen. La escuela manifestó que ellos se han movido y que están trabajando, pero no se esta construyendo", sentenció.