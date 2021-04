¿Abortó la mujer del sanjuanino que quería impedirlo?: versiones que confirman y niegan la práctica

Este viernes trascendieron fuertes versiones periodísticas de que finalmente se le realizó el aborto a la mujer de Franco, el sanjuanino que se oponía a esta práctica. Sin embargo, allegados al hombre, indicaron a Diario 13 que no fue notificado de que se haya llevado a cabo este procedimiento.

“Nosotros no tenemos información por parte del papá. No le han notificado que ella se haya practicado el aborto y tampoco se ha practicado a través de la obra social. Solo lo podrían haber hecho de forma privada, alguien lo debe haber financiado para evitar que la Justicia se expida sobre el planteo del papá. Ese es el objetivo, no escuchar a nadie, solo a las personas que están a favor del aborto, ese es su objetivo final”, indicó una fuente involucrada en el polémico caso.

De este modo, indicaron que, en caso de haberse realizado la práctica, se realizó por fuera de la Obra Social Provincia, ya que el hombre, en calidad de titular, había pedido no autorizar este procedimiento. Ante ello, la fuente consultada deslizó la posibilidad de que se haya realizado la interrupción legal del embarazo en una clínica privada.

“Si ella quería hacer las cosas de forma legal, debería haber acudido a la Justicia para exigir que la obra social le cubra la práctica. Pero es inminente lo que tiene que resolver la Justicia respecto de la cautelar que ha presentado el padre”, explicaron desde el entorno del papá. “Lo que han hecho es una clara muestra de debilidad y de falta de razones y argumentos. Tienen miedo de debatir los fundamentos de la ley”, agregaron.

Cabe recordar que Franco, presentó una medida cautelar ante la Justicia de Familia para impedir el aborto de su esposa. El hombre quiere hacerse cargo del niño, pero la mujer ya había solicitado realizarse la práctica, la cual fue autorizada y tiene un plazo de 14 semanas para realizarse la interrupción legal del embarazo. Vale mencionar que la mujer se encontraría cursando la semana 12 de gestación. En caso de haberse realizado la interrupción, la medida cautelar presentada por el hombre quedaría sin sustento.

Este viernes, Diario Huarpe publicó que el procedimiento ya se llevó a cabo, según fuentes calificadas consultadas por ese medio.

Sin embargo, desde el entorno del hombre indicaron a Diario 13 que no habían sido notificados de que tal procedimiento se haya realizado, al menos bajo la orbita de la Obra Social Provincia.

Cabe destacar que la ley Nº 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) establece que las mujeres y personas gestantes tienen derecho a acceder al aborto y requerir y acceder a la atención en los servicios del sistema de salud hasta la semana 14 de gestación. Además, garantiza la confidencialidad del procedimiento. Por lo tanto, las autoridades intervinientes en el caso no tienen obligación de informar si la práctica se realizó o no.

El caso generó una amplia polémica en la opinión pública y las redes sociales. Sectores a favor y contra salieron a defender la postura del papá que quería continuar con el embarazo de su esposa, mientras que otros apoyaban que la mujer se realizara el aborto.