El sanjuanino que quiere que su esposa no aborte será apoyado con una marcha

Distintas agrupaciones pro vida convocaron a una marcha para brindar apoyo al sanjuanino que intenta impedir el aborto de su pareja y que captó la atención de toda la provincia. La concentración está prevista para las 17 en la Plaza 25 de Mayo, bajo la consigna 'Todos con Franco'.

En el afiche de promoción, aseguran: 'Hagamos visible la lucha de Franco para salvar a su hijo por nacer'. El hombre presentó una medida cautelar con la que pide el ejercicio de su derecho a ser padre, entre otros puntos, según explicó una de sus abogadas, Mónica Lobos.

El fundamento no se encuentra en la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), por lo que la Justicia deberá definir si se trata o no de un argumento válido para suspender la práctica abortiva. La definición no estará solo bajo la mirada del ambiente jurídico.

Hay expectativa en la sociedad, dado que se trata del primer planteo en el país bajo esas condiciones. El fallo, encima, se encuentra a contra reloj, dado que la mujer tiene un embarazo de entre 10 y 12 semanas y la ley permite la intervención quirúrgica hasta la semana 14.

(Fuente: Diario de Cuyo).