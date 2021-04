Pro vidas marcharon junto al padre que quiere evitar el aborto de su hijo

Carteles, pancartas, cánticos y barbijos puestos, fue una de las postales de la marcha de este viernes. Sobre calle Aberastain, agrupaciones Pro Vida marcharon acompañando a Franco, el hombre que quiere evitar que su esposa aborte.

El reclamo del hombre se hizo conocido en la semana, incluso en Banda Ancha manifestó: "Es mi decisión luchar por mi hijo". En la tarde noche de este viernes, las agrupaciones y el hombre marcharon deteniéndose en Tribunales para pedir que se tenga en cuenta su causa.

El afiche de promoción, expresó: 'Hagamos visible la lucha de Franco para salvar a su hijo por nacer'. El hombre presentó una medida cautelar con la que pide el ejercicio de su derecho a ser padre, entre otros puntos, según explicó una de sus abogadas, Mónica Lobos.

El fundamento no se encuentra en la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), por lo que la Justicia deberá definir si se trata o no de un argumento válido para suspender la práctica abortiva. La definición no estará solo bajo la mirada del ambiente jurídico.

Hay expectativa en la sociedad, dado que se trata del primer planteo en el país bajo esas condiciones. El fallo, encima, se encuentra a contra reloj, dado que la mujer tiene un embarazo de entre 10 y 12 semanas y la ley permite la intervención quirúrgica hasta la semana 14.

En el programa Compacto 13, el pasado jueves, la abogada, Belén Pizarro expresó que "la ley 27.610 establece el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo sobre todo otro impedimento que le pueda poner una persona o administrativa. Buscar impedir que la mujer realice un aborto sería un poco tonto porque es querer imponer una reglamentación administrativa cuando ya se sabe que esta ley tiene mayor peso, que está por arriba de cualquier otro procedimiento"