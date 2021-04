El juez Raed aseguró que nunca recibió llamados de 'gente de poder' por la fiesta VIP

Durante el mes de septiembre del pasado 2020 quedó en la historia de San Juan debido a una inédita audiencia en el teatro municipal. La misma se realizó por la fiesta clandestina de la que participaron 48 personas en plena pandemia. Por el momento no han recibido alguna sentencia y algunos lo aducen a que serían familiares de gente de poder. Acerca de esto el propio juez que encabezó el procedimiento aseguró que nunca recibió ningún llamado de autoridades o "personas importantes".

El juez Eduardo Raed contó detalladamente como vivió ese momento. Principalmente contó que el no la vivió como una "audiencia VIP" ya que ese nombre surgió de diversos medios de comunicación. Por otra parte aseveró que nunca recibió ningún llamado de algún allegado de los fiesteros en cuestión.

"En ningún momento la tomé como una audiencia VIP. Hubo parte del periodismo que la llamaba audiencia VIP a lo mejor por los apellidos que habían. Yo no recibí ninguna llamada de personas de poder. Será porque me conoce la gente, yo descarto que pudiera haberla. A mi no me ha tocado recibir ninguna de esas llamadas", expresó.

Continuando con su experiencia el magistrado contó que realmente vivió momentos de estrés pero no provocado por los medios. Acerca de esto destacó que siempre ha tenido una relación muy cordial con la prensa en general por lo que no tuvo problemas en ese sentido. Lo que si le creó esa sensación fue las pretensiones de los 10 abogados defensores que participaron.

"Fue un poco estresante. La verdad que yo no esperaba que fuera en ese tono. Habían varios abogados, eran alrededor de diez y yo no esperaba que estuvieran tan 'pretensiosos' en el buen sentido de la palabra. Se trataba de ir solucionando cada uno de los incidentes que se planteaban en las audiencias. Eso me trajo, cuando terminó esta audiencia de iniciación, una satisfacción personal porque lo había hecho de la mejor manera posible", reveló.

Acerca de esto destacó no sólo su trabajo sino el gran funcionamiento del Sistema de Flagrancia. Raed mencionó que este tipo de procedimientos son admirados a nivel nacional por la velocidad con la que se llevan a cabo y por el gran funcionamiento que están teniendo en San Juan.

"Siempre trato de rescatar no solamente mi actuación sino la efectividad con la que esta trabajando Flagrancia. No se amilana cuando hay situaciones con muchos imputados, con delitos complejos y demás. Se les hace frente y con buena voluntad junto con la experiencia se puede llegar a buen término. Tenemos el total respaldo de la Corte de Justicia y una buena relación con el Ministerio Público Fiscal. En mi caso particular con los defensores también", sentenció.

