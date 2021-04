Un sanjuanino en New York: se ganó una beca y enseña a bailar cuarteto

Desde que comenzó a estudiar el Profesorado en Inglés, en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (UNSJ), Fernando Pereyra supo que quería realizar un intercambio cultural en Estados Unidos. Su fijación en conseguir la prestigiosa beca Fullbright para viajar al ansiado destino se dio: en 2019 Fer se enteró de que había quedado para ir por nueve meses. Ahora no solo enseña español a estudiantes estadounidenses, sino que muestra sus mejores pasos de cuarteto: “A los chicos les encantó el taller y quieren más clases”, contó a Diario 13 con una sonrisa de oreja a oreja.

El diálogo con Fernando se dio vía Zoom en un horario accesible para ambas partes, debido a la diferencia horaria entre cada país. Si bien en un principio la tecnología no ayudaba por problemas de conexión y la distancia, finalmente se logró concretar. El joven profesor, que tenía una bandera argentina detrás de él durante la entrevista, comentó que en estos momentos está viviendo la primavera y las tardes le recordaban "al calor sanjuanino en otoño".

Cuando Fer se recibió en 2018 no perdió un segundo y al siguiente mes se postuló para la beca Fullbright. La misma existe en 160 países y es considerada de las mejores por su cobertura total de pasaje, estadía y una paga mensual para otros gastos, más las oportunidades que brinda en el país anfitrión. De los más de 200 postulados, Fernando fue el único de San Juan que consiguió la beca en el período 2020-2021. “Es un logro muy importante en mi carrera profesional y personal también”, destacó.

La beca de Fernando consiste en ser Asistente en idioma: implica que enseña español y cultura a nativos en Bard College. Esta universidad queda ubicada en el estado de New York, en donde está la mítica ciudad del mismo nombre. El teacher de inglés reside en el campus, del pueblo Annandale-On-Hudson, que queda a unos cuantos kilómetros de “La Gran Manzana” como la denominan allá.

La enseñanza de la cultura argentina fue la puerta que le permitió a Fer animarse a mostrar cómo se baila cuarteto por estos lados. “Fue todo un laburo al principio porque tuve que adaptar los bailes en pareja por el distanciamiento social. A mis estudiantes les gustó tanto que me pidieron más clases”. También, el profe brindó una noche de cine argentino, en donde mostró la aclamada película Relatos Salvajes.

En un principio la beca estipulaba que Fernando debía viajar a mediados de 2020. Lo que no se esperaba, como todos, es que meses más tarde la pandemia mundial de coronavirus iba a cambiar las cosas. Por ende, los primeros meses los tuvo que dar de manera virtual desde San Juan. Pero, finalmente cuando las fronteras abrieron, Fer pudo viajar en enero de este año y vivir al 100% la experiencia como becado.

Fernando llegó en pleno invierno a New York, por lo que tuvo la oportunidad de conocer las nevadas del lugar. “Comparto la experiencia con una mexicana, un alemán y un egipcio. Ninguno de nosotros tenía noción de la nieve así que cuando empezó a nevar, éramos como niños jugando. Los locales nos miraban raro”, explicó entre risas. Aparte del clima, los horarios de comida fueron el desafío de adaptación más grande.

“En San Juan tenemos cuatro comidas, en donde cenamos cerca de las 22. En cambio, acá hacen la última comida a las 6 de la tarde y eso me costó mucho al principio”, detalló Fer. Además, agregó que extraña la carne argentina ya que “es otra cosa” y allá en los platos suele predominar el cerdo y el pavo. “También me pasó que la comida me resultaba muy picante, muy grasosa o muy dulce”, explicó Fernando.

Si bien Fer viajó con el objetivo de aprender más de la cultura estadounidense y enseñar también nuestras costumbres, el profesor se animó a más y decidió postularse como voluntario para la vacunación contra el Covid-19. La universidad donde reside habilitó una clínica para vacunar a los residentes, por lo que Fernando se postuló “encantando de la vida”, como dijo él. “Recibimos una capacitación y después ayudamos con mis compañeros de beca a organizar el lugar”.

Cabe destacar que Fer ya recibió las dos dosis de la vacuna Pfizer y la universidad le realiza un hisopado sin costo cada dos semanas. “Los protocolos acá son impecables, contribuís a la tranquilidad de todos. Además, las campañas de vacunación están más avanzadas: al dar clases presenciales, era elegible para la vacuna así que me inscribí”, detalló. Pero, al ser tan exigentes con los protocolos, a Fernando le ha costado poder conocer ciudades importantes de Estados Unidos.

“Yo puedo salir del estado de New York, pero al volver debo hacer cuarentena por dos semanas e hisoparme. Eso afectaría a mi trabajo”, agregó el profesor. Es por este motivo que él junto con sus compañeros de beca aguardan a la finalización de clases en mayo para poder conocer la impresionante Ciudad de New York, Boston, Washington, California y más.

Al ser tan prestigiosa la beca Fullbright, muchos argentinos se postulan cada año, pero pocos quedan. De los 17 que ganaron ese año, solo seis pudieron viajar, entre ellos Fernando. Al teacher se le otorgó un viaje por nueve meses, que se le cumple el 15 de junio de este año. Si bien contó que extraña mucho “el sol y el calor sanjuanino”, a Fer se le nota, por su emoción y expectativa que tuvo del viaje por tantos años, que le gustaría quedarse mucho más tiempo.