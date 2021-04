Franco Carlini, un sanjuanino 'loco' por el Fiat Uno

Franco Carlini es un joven sanjuanino 'loco' por el Fiat Uno. Tanto es así que es uno de los fundadores del Club Fiat Uno San Juan. 'Yo tenía un auto Corsa modelo 2015 que estaba nuevo y mis amigos me 'manijearon' tanto que decidí comprarme un Fiat Uno', contó ante Diario 13. Y así empezó su devoción.

El primer Fiat Uno que tuvo Franco era versión SCR, es decir full, aunque estaba 'medio medio', contó el joven que decidió pasar a un modelo más nuevo. 'Lo terminé vendiendo y me compré el que tengo actualmente que también es SCR. A este es al que más maña le estoy dando', explicó en referencia a su cuidado.

Franco expresó que a su pasión por el Fiat Uno la compara a cuando tenía el Corsa modelo 2015. 'Con el Fiat Uno te encariñas más, te da más entusiasmo, a mí me hace más feliz andar en este auto, me apasiona más. Mis amigos también tienen Fiat Uno entonces hace que me guste más', relató el joven.

Y agregó: 'Me bajé del lindo confort que tenía el Corsa a un auto que no le podés pedir confort pero que me hace feliz. Eso nos transmite el Fiat Uno, por ahí muchos chicos trabajan para comprarse sus cositas pero más que nada casi toda la plata va al auto. Es eso, ver cada día qué le podés hacer', remarcó.

En cuanto a la conformación del Club Fiat Uno San Juan, sostuvo que nunca pensaron que iban a llegar a compartir la pasión con tanta gente. 'Es algo lindo, conocemos a personas muy buena onda, con nuestras familias nos juntamos en diferentes lugares a compartir algo. Eso trasmite el Fiat Uno', afirmó.

Actualmente, en el grupo son 72 personas, las cuales hablan durante todo el día no solo del auto sino de otros temas, y aportando cada uno su granito de arena con ideas por el club. 'Por ejemplo todos tenemos una misma calcomanía y vamos a hacer una bandera para llevar a nuestros encuentros', subrayó.

Club Fiat Uno San Juan

Fue fundado el 23 de octubre de 2020 por un grupo de amigos que tenían Fiat Uno. Ese día crearon un grupo de WhatsApp con la intensión de sumar gente que tuviera un Fiat Uno. Cuando el número de miembros comenzó a crecer, hicieron una página de Instagram para publicar las fotos de sus autos.

Esto generó que más aficionados se interesaran por formar parte del grupo, lo cual los motivó a realizar su primera juntada. El lugar elegido fue el Parque de Rivadavia, actual punto de encuentro los días miércoles cada 14 días. A la fecha, el grupo está conformado por 72 personas.

Sus miembros son de diferentes puntos de la provincia, por lo cual además del Parque de Rivadavia, el Club comenzó con una agenda de encuentros que tuvo su inicio el pasado 18 de abril en el Del Bono Beach. La próxima reunión será el 2 de mayo en el Dique Punta Negra.

A estas juntadas, los aficionados concurren con sus familias para pasar la tarde con el resto de los aficionados. También tienen previsto para más adelante visitar plazas departamentales de donde son sus miembros como Albardón, Caucete y Pocito.

Asimismo, entre semana, los apasionados por el Fiat Uno dejan de lado por un momento su afición por los fierros para compartir otros momentos jugando partidos de fútbol entre ellos. El Club también tiene su parte solidaria, ya que los administradores están organizando una colecta.

El objetivo es juntar alimentos y ropa para donar a gente que lo necesite. Este aporte será de los miembros del grupo, quienes también se encargarán de llevarlos en su auto a quienes decidan ayudar. Cabe destacar que todos los miembros de Club Fiat Uno San Juan son conductores aficionados.

Los modelos que forman parte van desde el 1989 (primera versión) hasta el 2013, cuando se dejó de fabricar el Fiat Uno Fire, sin importar el estado en el que estén. Quienes deseen participar, deben contactarse por Instragram a Club Fiat Uno San Juan o por WhatsApp al 2645032223.

Cuando lleguen a los 100 integrantes, la intensión de los administradores es hacer un encuentro entre los clubes de todas las marcas, para que los fanáticos de los autos puedan exhibir sus vehículos.