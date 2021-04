La familia del 'Porteñito' aseguró que su muerte no fue por legítima defensa

El pasado 30 de enero se produjo la muerte de un conocido delincuente de San Juan. Se trataba del "Porteñito" que según la versión oficial murió a causa de una herida de bala provocada por un efectivo policial, durante un intento de robo. Este lunes 26 de abril los allegados del fallecido reclamaron en Tribunales, aseverando que no se trató de un caso de legítima defensa.

Cinthia es la cuñada de Carlos "Porteñito" Gutiérrez. La sanjuanina contó que decidieron trasladarse hasta el Palacio de Tribunales para pedir que no dejen de lado a la mujer y los tres hijos del malviviente. Esto se debe a que según su testimonio en más de una ocasión se les han negado bolsones de mercadería por ser la familia del caco. Además dejó en claro que para ella y demás seres queridos del hombre, él nunca ingresó a la casa del policía como se había dicho.

"No queremos sufrir más. Venimos a la Justicia para que no le den la espalda a los hijos y a la mujer. Ella sólo viene a pedir una bolsa de mercadería no tener el resguardo que tiene el policía, que no tenemos el derecho ni siquiera a saber el apellido. Nosotros venimos a pedirle al juez la exhumación. Él no murió por una herida de bala en su pierna, el amigo ya declaró ante la justicia que mi cuñado había recibido más de seis disparos", declaró.

Posteriormente la mujer contó que todo comenzó cuando Carlos Gutiérrez se encontraba jugando al pool. En este lugar habría tenido un supuesto cruce de palabras con el uniformado que habría derivado que le efectúe varios disparos al "Porteñito".

"El policía pidió perdón a la familia. Perdón nunca va a tener de nosotros. Dijo en un principio que era en legítima defensa cuando nunca fue porque no hay pruebas de que mi cuñado haya entrado en su casa. Mi cuñado estaba en el pool. Fue un intercambio de palabras con el policía y eso provocó que le hiciera lo que le hizo. Mi cuñado siempre pasaba por ahí porque su amigo vive ahí. Siempre lo iba a buscar para irse a trabajar a esa hora porque ocupaban una sola moto para ir y venir", mencionó.

Por otro lado contó que no les permitieron velarlo a cajón abierto. Tampoco le habrían permitido reconocerlo a la propia madre del fallecido. Cinthia aseveró que sólo pudieron confirmar que se trataba de el porque su mujer pudo verle una de sus muñecas.

No fue legítima defensa como el lo dijo, que se pruebe. La misma madre va a pedir una bolsa de mercadería y le cierran las puertas porque es su mujer. Hoy es el cumpleaños de uno de sus hijos que en vez de estar festejándolo esta pidiendo por su papá, que abran el cajón, que se saquen la venda de los ojos", sentenció.