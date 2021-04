'Sin escrúpulos': directores del EPRE se subieron el sueldo en más de $180.000

En la mañana de este lunes, el diputado nacional Walberto Allende compartió su indignación luego de que se pudo hacer eco de que los jerárquicos del EPRE se aumentaron el sueldo de una manera sideral. “Esto es una cachetada para los sanjuaninos, hay gente que se aumentó el sueldo por 180 mil pesos”, aseguró.

El legislador explicó que decidió pedir un informe ante el organismo tras hacerse eco de la indignación por parte de los empleados. En ese sentido confirmó que los principales funcionarios del EPRE tuvieron un incremento superior a los 100 mil pesos. “Un vocal del EPRE se ha un aumentado cerca de 180 mil pesos, y ni hablar de un gerente que se aumentó un 67% de su sueldo. Esto es tener escrúpulos”, agregó.

Al mismo tiempo manifestó que pareciera que los actuales gerentes del EPRE se están distribuyendo el sueldo que tenía Rivero Prudencia. Sobre esto, Allende se mostró indignado y resaltó que los jefes tuvieron una actitud ‘miserable’. “El vicepresidente del ente cobra de sueldo bruto cerca de $667 mil. Con estos aumentos los directivos cobran más que las autoridades que gobiernan la provincia. Es un accionar insólito”, aseveró el ex intendente de 9 de Julio.

Asimismo confirmó que estos aumentos se produjeron en marzo, antes de que desde el Gobierno confirmaran que sacarán una ley para frenar abusos salariales como el del EPRE, aunque el tema se venía barajando desde enero.

"Esto va en contra de la política de esfuerzo que lleva adelante el Gobierno de la provincia para sostener las actividades y de lo que está haciendo la sociedad. Mientras los usuarios del servicio eléctrico no pueden pagar sus boletas porque no tienen plata y a los distintos sectores comerciales, industriales y productores les está costando realizar malabares para mantener los empleos y su actividad, estos tipos se suben el sueldo de manera sideral. No les importa nada y el sueldo de los surge de la plata de los sanjuaninos", concluyó Allende.