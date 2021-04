"El sistema está al límite": el testimonio de un reconocido médico sanjuanino

En la mañana de este martes, el doctor Walter Stoermann coincidió con el doctor Mario Penizzotto de que las terapias intensivas del área privada de la provincia se encuentra al límite. Por ello enumeró alguna de las variables a tener en cuenta para que el sistema sanitario no se vea desbordado ante la segunda ola de Covid 19.

Por ello, el director de la Clínica el Castaño manifestó que cree que la expresión de que el sistema sanitario está al límite es correcta. “Lógicamente todos conocemos el incremento de casos que se han dado en las ultimas 3,4 semanas fue una necesidad de mayor atención en las terapias de intensivas”, afirmó.

Asimismo dijo que hay un detalle que no es menor, es que durante la primera ola de pandemia, la mayoría de las camas eran ocupadas por pacientes Covid y se restringieron un poco la consulta por parte de la comunidad en otras patologías. “Eso ahora no ha pasado, creo que es un aspecto bueno. Hoy los pacientes consultan, ya sea por patología Covid y por patología no Covid han tomado confianza en las instituciones”, agregó.

Luego enumeró las variables que son necesarias a tener en cuenta o modificar para no saturar el sistema sanitario. En ese sentido emitió un reclamo para que se agilice el sistema de internaciones domiciliarias.

“Hay que buscar alternativas que permitan tratar patologías de forma rápida así los pacientes se van de forma rápida a sus domicilios. Lo importante es liberar camas para la demanda que hay. Actualmente está un poco lento este sistema”, aseguró Stoermann.

Sobre esto, indicó que sería un buen punto para tomarlo como una salida rápida de desahogo del sistema sanitario. En ese contexto, hay que tratar de que los trámites sean un poco más rápidos, ya que cuando el paciente sale del área crítica, el paciente suele estar unos días para ver cómo avanza en su evolución en las primeras horas.

“Cuando el paciente sale del área critica de Covid, el paciente puede seguir su evolución en el domicilio. Esto es una tendencia que se da en casi todo el mundo. Lo importante es que la atención domiciliaria tiene un control médico en las viviendas, es decir una ida y vuelta permanente con la institución. Hay que trabajar para que el sistema sea más eficiente y se puedan desocupar rápidamente las camas”, aseveró.

Respecto a este último dato, el doctor comentó que en Argentina ha bajado la edad de los pacientes que requieren internación. “Hoy hay pacientes menores de 40 años y entre los 45 que necesitan ser internados”, señaló

Luego dijo que hay un segundo componente clave a tener en cuenta como la vacunación, es decir que se siga avanzando y que no se pare en ningún momento. Mientras que el tercer aspecto y no menos importantes sea el comportamiento de la comunidad.

“Si vemos que los contagios se dan en gente de menor edad, es un gran llamado a la comunidad para que sea participe activa e intenten evitar reuniones innecesarias, multitudinarias en ambientes muy cerrados. Para los jóvenes no es una enfermedad inocua y ellos transmiten la enfermedad. Me parece que hay muchas herramientas a mano para evitar que el sistema se desborde”, concluyó.