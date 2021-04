Luis Lucero: 'Los contagios no salen de las escuelas, entran desde afuera'

Cuando comenzaron las clases presenciales en las escuelas una parte de la población mencionó que ese sería un gran foco de contagios. Sin embargo desde el Ministerio de Educación de la República Argentina demostraron con diversas cifras que esto no era así. En relación a esto desde el gremio docente UDAP remarcaron que los casos positivos no salen de las escuelas sino que provienen del exterior.

Luis Lucero, secretario general de UDAP, volvió a destacar que las infecciones por Covid 19 no se producen en las escuelas. Desde Nación se había informado que el contagio entre los alumnos rondaba el 0,11% y en el personal era menor al 2%. En sintonía con estos datos la autoridad mencionó que el Covid 19 tiene una baja incidencia en colegios.

"Este es un tema de salud que atraviesa obviamente la escuela. Estamos hablando de valores que realmente generan una baja incidencia dentro de la escuela. Lo primero que se puede deducir es que el virus entra a la escuela, no es que sale de la escuela. Esto se toma desde el contexto nacional. El Consejo Federal y los gobernadores acordaron en febrero como se iban a manejar en un año con mucha incertidumbre, porque pasó el 2020 que nos dejó mucha enseñanza pero demasiados problemas", expresó.

Siguiendo en la misma línea el gremial recordó que ellos están en permanente conocimiento de los casos en el ámbito educativo. Esto se debe a que las distintas escuelas nacionales van cargando sus datos en la plataforma llamada "Cuidar Escuelas". Apoyándose en esto Lucero contó que el acompaña la continuidad de la presencialidad en los colegios.

"Nosotros estamos acompañando la presencialidad porque es el resultante de lo que el docente y la comunidad venía requiriendo. Seguimos apostando a que nuestro directivos apliquen el protocolo que tienen en su situación. Esto quiere decir cuidar al máximo cada comunidad. Yo a veces charlo con algún directivo y me dicen que por ejemplo no tienen pirómetro. Sin pirómetro yo no puedo dejar entrar a la gente porque ahí se puede llegar a dar un contagio. La escuela detecta. Como ordenador social dentro de la institución va a detectar la problemática porque se realiza una evaluación diaria de quienes constituyen cada institución", sentenció.