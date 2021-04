Busca salvar a su hija de la leucemia: el desgarrador pedido de un papá

Desde que tenía apenas un año y meses, Milagros Fernández lucha contra una dura leucemia. La pequeña atraviesa un delicado momento de salud y los médicos no le dan esperanzas con la medicina y tratamientos que lleva a cabo en la provincia.

Su papá, Axel Fernández, contó el duro momento que atraviesa su hija y pidió ayuda para viajar a Perú en busca de una medicina alternativa que le salve la vida a la pequeña. “Los médicos agotaron las alternativas, dicen que se podría hacer un trasplante, pero ellos no dan solución y seria apurar el tratamiento. No saben si Milagros puede aguantar o no. Ella estuvo con quimioterapia para trasplante y terminó en terapia intensiva. Fue un momento muy duro”, recordó.

Fernández, comentó que la jefa de Oncología del Hospital Rawson les explicó que no hay una solución, que la enfermedad es muy agresiva y está muy avanzada. “No queremos hacerla sufrir porque su cuerpo no aguanta. Hace 8 años que lucha por su vida y necesitamos el apoyo de la gente”, dijo.

Mili Fernández necesita ayuda para tratar su leucemia en el exterior

Es por ello que la familia busca en la solidaridad, un milagro. Para ello abrieron una cuenta y buscan recaudar fondos para llevar a la nena a Perú. “Les pedimos colaboración, con lo que puedan, con lo que quieran. Es para viajar a Lima y avanzar con una medicina alternativa con la esperanza de que Mili se recupere”, comentó el papá.

Ante esta situación, Axel dijo que la familia se encuentra muy shockeada. “Están todos muy dolidos porque esfuerzo y el empeño para que ella este bien n tiene solución. Se ha ganado el cariño de todos, la conocen en todos lados. Ahora está en las manos de Dios”, señaló.

Entre lágrimas, el papá pidió ayuda desesperadamente para salvarle la vida a su hija. “He ido, he buscado en Desarrollo Humano, en Casa de Gobierno, pero fue en vano porque no encuentro solución y sigo golpeando puertas. Quiero vender las cosas para llevármela a Perú. Un padre y una madre hacen lo que sea por su hijo. Hasta las últimas”, dijo a Canal13.

La pequeña necesita viajar al exterior por una medicina alternativa

Mientras tanto, Mili se encuentra en su casa ya que la familia decidió retirarla del hospital, donde se encontraba internada. “Ella está todo el día durmiendo, no se alimenta bien. Hace poco le hicieron una transfusión de plaquetas porque se lastima, tiene sangrado al faltarle eso”, contó el hombre.

“Se la ha pasado internada desde que nació y hasta ahora. Y nosotros decidimos que no siga porque su cuerpo no lo aguantó, no tiene ni venas. La medicación es tan fuerte que le lastima todo. La niña no resiste, tiene muchas punciones, vías periféricas, un catéter, ha sufrido mucho y ella no aguanta más eso”, dijo.

“Mili es alegre, divertida, pero cuando esta decaída se acuesta y no hace más nada. No quiere comer, no quiere que la hablen, nada. Está cansada. Necesitamos la ayuda de la gente para ir pronto a Perú”, comentó el papá.

Por último, Axel reiteró el pedido solidario. “Les pido este favor, un padre me va a comprender. Ahora me toca a mí, pero le puede tocar a alguien más. Ojalá que no les toque. Es muy doloroso, Lo sufre toda la familia es algo muy chocante, pero hay que seguir adelante para que la niña este bien. El que pueda y colabore agradecido de corazón”, concluyó.

Para ayudar a la Milagros a viajar a Perú:

CBU Número: 0450020902800069136058 - Banco San Juan