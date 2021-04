Desde AMET ponen reparos a las clases presenciales por el aumento de casos

En 2020 muchos alumnos sufrieron un atraso en la incorporación de contenidos debido a la suspensión de clases presenciales. Si bien este 2021 se han retomado de manera parcial, en un modelo bimodal, el aumento de casos generó preocupación en parte de la población. Acerca de esto desde AMET aseguraron que de mantenerse estas cifras las autoridades provinciales deberán tomar nuevas medidas restrictivas para la educación.

Daniel Quiroga, secretario general de AMET, contó que han empezado a detectar casos y contactos estrechos en escuelas técnicas. A su vez destacó que por el momento es un porcentaje muy bajo de la comunidad educativa el que se ha visto afectado. Sin embargo aseguró que si se mantiene el aumento de casos actual los funcionarios provinciales deberán tomar nuevas medidas.

"Si el nivel de contagios y camas ocupadas se incrementa indudablemente se va a tener que tomar una medida de restricción en las clases. La posición de nuestro gremio es tener clase. Sabemos que es un atraso si no hay clases, pero también pensamos en la salud de todos nuestros compañeros, alumnos y familiares de los alumnos. Esto seguramente lo esta evaluando el gobierno provincial y el ministro de Educación para ver como avanzan los contagios en cada una de las escuelas", explicó.

Cabe recalcar que el número de contagio de alumnos es del 0.11%. El de docentes ronda el 2%, según los datos aportados por el Ministerio de Educación de Nación el 13 de abril. Acerca de estos datos Quiroga manifestó que no son porcentajes elevados pero que tienen en claro que van a ir en aumento.

"Se han producido contagios y aislamientos por contactos cercanos. Están siendo varias las escuelas técnicas que han tenido ese problema y que inclusive han tenido que cerrar. Para los chicos estar encerrados en su casa es bastante complicado. El técnico a nivel secundario y terciario tiene una responsabilidad por su título. Debe acreditar prácticas profesionalizantes y debe acreditar saberes. Si se recibe, no las tiene y empieza a trabajar de técnico puede tener problemas penales o legales", reveló.

Finalmente el gremial manifestó que entiende perfectamente a los colegas que tienen miedo de trabajar en estos tiempos. Como parte de esta reflexión la autoridad reveló que lamentablemente sufrió el fallecimiento de su hermana víctima de esta pandemia.

"Yo entiendo la situación de mis compañeros que le tienen miedo a este virus, más yo que he perdido a un familiar. He perdido a mi hermana por este virus. Es una experiencia terrible que se vive, porque uno interna a su ser querido y después no lo ve más", sentenció.