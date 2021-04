En el Día del Trabajador, ¿los empleados de comercio laburan?

El presidente de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez, sostuvo en Canal 13 que este 1 de mayo, Día del Trabajador, es un feriado no trasladable por ende sugirieron que no abra el sector mercantil. 'Nosotros hemos enviado comunicados de prensa a toda la comunidad del sector, aclarando que no es trasladable', manifestó.

En este sentido, remarcó que lo que hace la Cámara de Comercio es sugerir la modalidad de trabajo, mientras que el control de que esto se cumpla está a cargo del Sindicato Empleados de Comercio y de la Subsecretaría de Trabajo.

Por otro lado, Rodríguez detalló que se realizaron paritarias y pese propuesta de UTEDIC del 36%, se cerró en un 32% el aumento a los mercantiles. 'Se va a pagar en cuatro tramos, cada dos meses un 8% a partir de septiembre. Más una suma fija de $300 todos los meses durante un año', explicó.

Sin embargo, aclaró que este monto debe ser depositado por el empleador a la obra social del sindicato por cada trabajador. 'Nos llama la atención porque esto nunca ha sucedido pero se cerró de esta forma la paritaria. Es un momento complicado pero dadas las circunstancias se debe cumplir', finalizó.