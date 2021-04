Progresar: ANSES dispuso un operativo presencial para el cierre de inscripciones

No caben dudas que uno de los planes más solicitados de los que entrega ANSES es el Progresar. Para poder percibir el mismo se debe realizar una inscripción para que luego se determine si esa persona es apta o no para cobrarlo. Por ello la UDAI de Rawson dispuso un operativo en forma presencial para aquellos alumnos que no pudieron realizar su inscripción a través del portal web para este 30 de abril.

“Entendemos que hay alumnos que no se han podido inscribir a través del portal web. Por eso hemos dispuesto para este viernes un operativo en contra turno en la dependencia de Rawson, en horario de contra turno. Es decir de 14 a 17 por orden de llegada a los alumnos que no pudieron hacer sus inscripciones por internet”, afirmó Romero.

Asimismo, el funcionario provincial dijo que hasta el momento se han recibido miles de inscripciones a través del portal web del organismo. Cabe destacar que las inscripciones se encuentran abiertas desde el lunes 1 de marzo.

De esta manera se determinó que durante dos meses completos se pudieran anotar quienes deseen recibir este beneficio. Por ende, una vez que finalice el 30 de abril se comenzarán a analizar todas las solicitudes.

A partir de ese proceso se comenzará a notificar a todos los postulantes sobre las aprobaciones y las denegatorias de este beneficio. Debido a esto cabe mencionar que todavía no comienza a realizarse el pago mensual de este beneficio a ninguna de estas personas.

"Hasta el 30 de abril es el periodo de inscripción para el Progresar. A partir de la finalización del periodo de inscripción se van a notificar las aprobaciones y las denegatorias. Recién ahí quienes fueron aprobados van a recibir el pago mensual. Todavía estamos en el periodo de inscripción, no se está pagando Progresar. Comenzará a pagarse recién desde el mes de mayo", destacó Romero.