Defensores Las Malvinas, el club que nació en medio de la guerra

El Club Defensores Las Malvinas nació en pleno 1982, año en el que se llevó a cabo la Guerra en las Islas. En homenaje a quienes fueron a combate, establecieron al 2 de abril como su fecha de fundación. Su presidente César Aballay y su tesorero Roque Flores contaron al Diario de Canal 13 la historia de la institución.

'Si tuviera que denominar de alguna forma al Club Defensores Las Malvinas te diría que somos una familia. He crecido junto al club, desde que tengo noción mi viejo me llevaba a las canchas, siempre acompañado de la familia. Antes no había liguilla entonces salíamos a jugar amistosos a otros departamentos', remarcó Aballay.

El club se inició a través de un grupo de amigos y vecinos que jugaban partidos de fútbol contra equipos de otras localidades. Además de la práctica deportiva, se promovían reuniones familiares, fiestas y viajes para visitar a instituciones de otros departamentos como Albardón, Angaco y Jáchal.

'Siempre atrás de los jugadores estaba la familia, nuestras mamás, nuestros hermanos, y eso hizo que crezca junto a Defensores Las Malvinas. Representar estos colores es lo que más me gusta. Es un orgullo inmenso poder homenajear a aquellos que defendieron nuestro país en aquella guerra tan injusta', resaltó el presidente.

Durante la guerra ningún miembro del club tuvo que ir combate, aunque la mayoría realizó la colimba (Servicio Militar Obligatorio) y algunos se alistaron voluntariamente pero no recibieron el llamado. De todas formas, colaboraron juntando mercadería, abrigos y demás donaciones que se solicitaban.

En cuanto a su participación en homenajes a los veteranos y caídos en Malvinas, el club ha sido invitado a actos de entes gubernamentales como la Municipalidad de Rawson. 'Hemos marchado con la bandera y el escudo del club. Es un reconocimiento que es lindo que nos pase', contó Flores, quien también es jugador del club.

La primera comisión estuvo conformada por Juan Marinero, Juan Lucero, Domingo Illanes, Chacho Díaz, Néstor Bonilla y Lino Almonacid. Ellos abocaron el club al fútbol en sus divisiones mayores (Supermaxi, Maxi, Veteranos, Cuarta y Primera) e infantiles (Séptima, Sexta y Quinta -ahora llamadas Sub 15-).

'La nueva dirigencia es un proyecto que soñamos jugadores e hinchas del club, que estaba desapareciendo. Estuvo más de un año sin participar en eventos, había mucha gente que se había ido por diferentes motivos. El objetivo es volver a juntar a todas las personas y familias que eran parte de este club', explicó Aballay.

Defensores Las Malvinas, cuya sede está en la Unión Vecinal Villa Mascarell, fue uno de los fundadores de la Liguilla Sureste de Rawson, junto a Nueva Argentina, Rodas, Barrio Obrero, 2 de abril y Congreso, en 1994. Del club salieron jugadores que llegaron a la Primera Local como Carlos Tejada y Miguel Rodriguez.

En la nueva comisión directiva hay cinco integrantes, que a su vez son DT de diferentes divisiones: presidente César Aballay, vicepresidente Gustavo Lucero, secretario Rubén Flores, tesorero Roque Flores y primer vocal Peluso Oyola. 'Pensamos que era nuestro momento para tomar las riendas', sostuvo el presidente.

'Yo llegué, me inicié y me formé en el Club Defensores Las Malvinas. Estoy acá desde los 8 años, tengo las raíces desde la fundación porque mi abuelo Juan Palacio fue uno de los fundadores, mi papá Raúl Flores y mis tíos Juan y Julio Palacio fueron jugadores. Con mis hermanos también nos iniciamos en el club', relató Flores.

Por su parte, Aballay consideró que este año va a ser un gran orgullo poder ver a su hijo -tercera generación- empezar a jugar en el club de sus amores. Al club lo fundaron nuestros padres o abuelos y ahora gracias a Dios, al apoyo de la gente, de nuestras familias y los jugadores está volviendo a ser lo que era', expresó.

'El hecho de haber jugado y vestido estos colores es algo hermoso. La amistad que se ha cosechado hace que cada domingo te den ganas de vestir la camiseta, tener el escudo en el pecho y representar los colores patrios es muy lindo', manifestó Flores, que se formó en la institución desde la Séptima División.

'Nuestro gran objetivo es dejar al club bien parado, a cada división con camisetas, pantalones, medias, pelotas y botiquín. Y llevarlo lo más alto posible, ese fue el lugar que siempre tuvo que tener. Desde ya como dirigente agradezco el apoyo incondicional de quienes han confiado en nosotros', concluyó Aballay.