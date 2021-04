Aseguran que para controlar la pandemia se debe vacunar al 75% de la población

La segunda ola ha afectado a San Juan y a toda la República Argentina directamente. Los contagios van en aumento al igual que los fallecimientos y ocupación de camas. Una reconocida profesional en infectología contó que para poder controlar la pandemia se debe vacunar a un 75% de la población total.

Beatriz Salanitro, infectóloga sanjuanina, contó que por el momento el único país que ha logrado controlar la pandemia es Israel. Destacó que la razón de este admirable éxito es porque han logrado inmunizar a más del 70% de su población actual. Además de esta nación Estados Unidos es el único país en el mundo que esta en vías de conseguirlo.

"La vacunación es clave para terminar la pandemia, se debe alcanzar al 75% de la población. Israel ha podido controlar la pandemia y Estados Unidos va en vías de llegar a eso. Argentina esta bastante lejos de llegar, eso hace que estemos más vulnerables. Estar vacunado es la manera de controlar las enfermedades infecciosas. La vacunación es indiscutible, sobre la marcha veremos cuanto tiempo estamos inmunizados", expresó.

Siguiendo en la misma línea reveló que todavía se desconoce cuanto nos protegen estos inmunizantes frente a las nuevas variantes. Por el momento según algunos estudios se sabe que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer no brinda el 95% de efectividad como si lo hace con la cepa habitual que comenzó la pandemia.

"La vacunación es efectiva, no la tenemos que poner en duda porque logra controlar la pandemia. Se debería analizar las cepas genéticamente de todas aquellas personas vacunadas que se han contagiado y ver que variante vulneró la vacuna. En el 90% de los casos la vacuna tiene que bajar el contagio. Puede haber algunos que se contagien pero va a ser en una forma leve y no va a hospitalizarse. Pero si esa persona contagia a otra que no esta vacunada y es vulnerable si lo va a llevar al sistema de salud", sentenció.