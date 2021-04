"Hay días en que en San Juan no se consigue una cama de terapia intensiva"

La reconocida infectóloga sanjuanina, Beatriz Salanitro, pasó por Banda Ancha y detalló cuáles son las complicaciones que trajo la segunda ola. La profesional contó que esta crecida de contagios llegó con nuevas variantes aún más contagiosas. Las mismas han desencadenado en un aumento en los pacientes fallecidos. Además reveló que hay momentos en que San Juan se queda sin camas críticas disponibles.

Salanitro destacó que las nuevas cepas son más contagiosas. Para dar un ejemplo la profesional en infectología contó la situación que vive la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta jurisdicción se ha determinado que 6 de cada 10 casos son de la variante de Manaos. Si bien en San Juan todavía no se confirma al 100% la circulación de alguna de estas cepas, si se ha producido un aumento de infecciones. Esto a su vez desemboca en una mayor ocupación de camas de terapia intensiva.

"En este momento estamos en alerta. Hay días en que en San Juan no se encuentra una cama en terapia intensiva. Hay días, no todos, donde no se consigue una cama. Eso hay que saberlo y hay que tenerlo en cuenta. Esa demora en la atención puede generar una peor evolución y mayor mortalidad", explicó.

Siguiendo en la misma línea la sanjuanina recalcó que hay que tener presente que estamos frente a algunas variantes desconocidas. Hay nuevas mutaciones además de la Manaos o la de Reino Unido. Las mismas afectan más a las personas jóvenes que conforman una mayor parte de la población.

"Hay algunas que generan contagios de personas jóvenes, que son el número mayor. Se esta manteniendo la mortalidad del 2%, pero al haber crecido el número absoluto de contagios, ese 2% es mayor que antes. El año pasado no teníamos 30.000 casos por día, teníamos 10.000 o 12.000 que es la mitad prácticamente. Por lo tanto la mortalidad se mantiene en un porcentaje similar pero el número de personas fallecidas y en terapia intensiva, es el doble", manifestó.

De esta manera la estudiosa remarcó que la ocupación de camas y el número de personas fallecidas se duplicó, pero que el sistema de salud sigue siendo el mismo. Esto provoca que sea mucho más complicado dar una respuesta eficiente. Se deben cumplir con las medidas de prevención para evitar a toda costa que el sistema sanitario colapse.

"Nosotros no hemos duplicado este año el sistema de salud para que responda a ese doble. Hay que evitar que colapse, el final es ese. Para que no colapse tenemos que tener alertas previas porque si yo actúo cuando ya colapsó no puedo hacer nada. Tengo que ir viendo el número de casos como hizo Alemania, ir analizando bien el número por 100.000 habitantes. Ese número sirve como una alerta. Cuando yo tengo 100 casos por 100.000 personas ya es una alerta importante", declaró.

Finalmente Salanitro recalcó que la circulación de las personas es la que genera esta crecida de contagios de Covid 19. Debe haber una responsabilidad individual respecto al cumplimiento de los protocolos. Esto permitirá que algunas actividades continúen en funcionamiento y las autoridades no se vean en la obligación de suspenderlas.