Uñac sobre la compra de vacunas: 'Es extremadamente difícil'

Este viernes, el gobernador Sergio Uñac se refirió al avance de las negociaciones para la compra de vacunas en San Juan. “No es fácil, es extremadamente difícil. Soy optimista, pero es muy difícil”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que la Provincia continúa trabajando en las gestiones necesarias para acceder a las dosis. “Seguimos trabajando, haciendo contactos, estamos atentos a lo que podamos conseguir, pero es muy difícil”, indicó.

Según trascendió a través de versiones periodísticas, el Gobierno trabaja en adquirir un lote de 1 millón de dosis de Astra Zeneca y otro por 600 mil de Covishield. Aunque desde el Gobierno se manejan con cautela, las negociaciones estarían en pie.

En caso de avanzar con la compra de estas dosis, la provincia desembolsaría una cifra que rondaría entre los 50 y los 70 millones de dólares. “San Juan cuanta con las partidas necesarias para comprar vacunas”, dijo al respecto el gobernador Uñac el pasado 15 de abril.

Sin embargo, en esa oportunidad, dijo que la Provincia todavía no había firmado ningún contrato. “Es un bien escaso. El primer contrato que tengamos firmado obviamente lo vamos a comunicar. Lo demás son todas apreciaciones o versiones de la prensa pero que tienen una base real porque en verdad nosotros estamos trabajando a destajo sobre eso", declaró durante la entrega de viviendas en el departamento San Martín.

"Nosotros estamos trabajando en no menos de 1.500.000 dosis que en realidad sería para inmunizar a toda la población sanjuanina, pero eso no sería necesario. Por ejemplo, para menores de 18 años la mayoría no están aprobadas. Sería una inversión de no menos de entre 50 y 70 millones de dólares", sentenció.