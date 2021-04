Estalló el conflicto con Banco San Juan porque 'invitan a renunciar' a empleados

Recientemente estalló el conflicto entre la Asociación Bancaria y el Banco San Juan. Esto se debe a que desde la institución nacional denunciaron que la empresa provincial esta "invitando a renunciar" a algunos empleados. Para que esta situación se normalice incluso se les dio la posibilidad de abrir un retiro voluntario, pero se negaron.

Mario Matic, titular de la Asociación Bancaria en San Juan, explicó a que se debe la discusión con esta entidad bancaria. La autoridad mencionó que desde dicha compañía están haciendo grandes esfuerzos para reducir su personal. Incluso se mencionó que llegando a actuar de manera "perversa" para lograrlo.

"Están haciendo ingentes esfuerzos para reducir el personal y es más grave aún porque estamos todavía en pandemia. Hay una perversidad en la metodología. Tratan de llamar e 'invitar amigablemente' a un trabajador para que lleguen a un acuerdo. Hasta ahí no están haciendo nada ilegal. Lo perverso sucede cuando ese trabajador vuelve a ser llamado entonces, con que actitud va a trabajar esa persona sabiendo que la empresa ya lo ha nominado para que se vaya y se desvincule, pero no lo echan", declaró.

Debido a esto Matic dejó en claro que desde Bancaria repudian totalmente esta manera de "machacarle la esperanza" a un trabajador. Muchos de los afectados llevan muchos años en su puesto de trabajo y podrían quedarse sin empleo en plena pandemia por el Covid 19.

"Les hemos dicho que en todo caso abran un retiro voluntario. No lo quieren hacer porque evidentemente hay algo que no esta claro. Hay una contratación a tres consultoras importantes a quienes se les ha pagado cerca de 150 millones de pesos para algo bueno que es optimizar recursos y sistemas, una inversión que no puede darse a costa de los puestos de trabajo", reveló.

Luego de asegurar que desde el Banco San Juan no tienen intenciones de dialogar, la autoridad reveló que hay otras empresas con actitudes similares. Si bien por el momento no se ha despedido a nadie, Matic aseveró que desde el Banco Francés y el Banco Santander han comenzado a cerrar sucursales.

"Fuimos sorprendidos en enero por los bancos Francés y Santander. Han comenzado con cierres de sucursales y fusiones de sucursales sin despedir trabajadores por el momento, pero eso evidentemente que más tarde que temprano va a suceder. Interpusimos una acción ante el Banco Central y el Ministerio de Trabajo desde Bancaria Nacional con el que se logró detener este avance", sentenció.