La aparente pareja de Wey Zapata subió un video con sus conversaciones

Después de que falleciera Wey Zapata en un accidente durante una carrera motocross en Córdoba, su supuesta pareja le dedicó palabras de despedida. Además, en la publicación de Twitter la joven subió un video con conversaciones entre ellos.

"Ahora que tengo que hacer? quien me va mandar audios gritando, con quien voy a tener charlas tan lindas, ya no me van a llegar más mensajes de buenos días? No entiendo y tampoco quiero hacerlo quiero verte y abrazarte Y que me vuelvas a decir que linda sos, te voy a extrañar", escribió Úrsula Ontiveros.

A la publicación de la joven le siguieron mensajes de sus amigas deseándole fuerzas para superar este difícil momento.