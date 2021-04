La 'inquietante' frase del Wey Zapata previa a su última carrera

“El motocross es vida y a Dios le gusta el motocross, por eso estoy acá en la tierra, porque estuve muy cerca de la muerte. A disfrutar de estos domingos de carrera”, fue la ‘inquietante’ frase que declaró el Wey Zapata en lo que quedó registrado como su última entrevista frente a una cámara minutos previos a lo que iba a convertirse en su última carrera en vida.

A través de las redes sociales, el periodista Luis Astray compartió la última entrevista a Gerónimo Alberto “Wey” Zapata, el joven motociclista sanjuanino que falleció este último domingo en un accidente mientras competía en la provincia de Córdoba.

Durante la entrevista, el corredor comentaba cómo era su preparación previa a la competición que se llevaba a cabo en la localidad de San Agustín, Córdoba. Es que el sanjuanino había viajado para participar en el Campeonato Cordobés de Motocross.

“Como dije ayer y como repito todos los días, feliz. Estoy feliz de estar en una pista de motocross, de estar en una carrera”, así comenzaba su último reportaje en vida. A través de la entrevista se lo puede observar sonriendo constantemente y haciendo énfasis en lo que significa el deporte para su vida.

“Mi motivación diaria es el motocross”, reveló. Asimismo dejó entrever que entre sus sueños tenía la ambición de ser campeón pero semejante logro le parecía “una gesta imposible, Ya que ganar sería todo”, aseguró.

“Mi motivación diaria es levantarme, entrenar y ver que puedo mejorar arriba de una moto”, dejó en claro durante la entrevista. Además brindo algunos detalles de lo que fue su retorno a la moto tras el accidente que le hizo perder un brazo en el mes de noviembre del año pasado.

Lo más duro del regreso fue tener que acostumbrar la postura de su cuerpo. Por ello debió modificar la moto, sumado a estar en constante concentración. En esto último el deportista hizo hincapié porque mantenerse arriba le permitiría estar seguro.

“El primer día que me subí a la moto tiré todos los saltos y no tuve caídas. Trato de ir bien concentrado sobre la moto para mantener una posición muy concentrado para ir seguro”, manifestó en el video. Sin embargo, confesó que para la carrera de este último domingo donde perdió su vida, se sentía al cien por ciento. “No he podido entrenar mucho, lo suficiente quizá para estar al cien por cien. Pero el secreto de todo esto está en divertirse, en salir adelante”, sentenciaba.