Atención: comenzó el paro por 48 horas en la UNSJ

Este martes 6 de abril comenzó un paro por 48 horas en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Esto quiere decir que habrá un cese de actividades también durante el próximo miércoles 7 de abril. Esta medida incluye tanto a los docentes que dictan clases presenciales, como así también a quienes trabajan en la virtualidad.

Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, se refirió a esta medida de fuerza. La misma esta motivada por un tema salarial ya que el pasado 28 de febrero se venció su paritaria. En este marco en ningún momento recibieron alguna convocatoria o propuesta por parte de las autoridades.

"Llegamos a este extremo porque nuestra paritaria venció el 28 de febrero y al día de la fecha no tenemos convocatoria salarial. El gobierno ha respondido informalmente las convocatorias y nos dicen que no tienen propuesta salarial. Ante una falta de convocatoria, porque no hay una propuesta y porque no los autoriza el Ministerio de Economía, creemos nosotros, es que llegamos a esta medida extrema después de haber estado más de un mes pidiendo que se reabra la paritaria", expresó.

Siguiendo en la misma línea Barcelona reveló que este parón se dará tanto en el dictado de clases presenciales como virtuales. Sumado a esto, además del paro, el próximo miércoles se realizará una actividad de visibilización en las puertas del Rectorado. La misma se dará entre las 10:00 y las 12:00. Luego el próximo jueves se dará una reunión con CONADU Histórica para definir los pasos a seguir si esta situación continúa.

Acerca de su pedido el secretario general de ADICUS mencionó que ellos creen justo un aumento del 35%. Además exigen tener una clausula gatillo de revisión para este 2021. Sumado a esto se mencionó que desde el Gobierno estarían tratando de hacer pasar un incremento correspondiente a la paritaria 2020 como si fuera de este año.

"El ultimo incremente fue un 10% al sueldo de octubre repartido en tres tramos, pero eso es una deuda de la paritaria 2020. Nosotros sabemos que el gobierno esta tratando de hacer pasar parte de ese 10% como paritaria 2021 cuando es del 2020. Aún así hemos quedado casi 20 puntos bajo la inflación. Todas las federaciones pedimos un 35% y cláusula gatillo de revisión para el 2021", sentenció.