En fotos: la íntima despedida al Wey Zapata en el cementerio

Este martes pasadas las 19, familiares y amigos despidieron a Gerónimo Alberto Wey Zapata en el Cementerio San Miguel, ubicado en Rawson. Si bien cientos de sanjuaninos acudieron al velorio en la Cochería San José y luego una caravana de motos siguieron al féretro hasta el sepelio, solo un grupo reducido de personas cercanas al piloto de motocross estuvieron presentes en el entierro.

Los padres del Wey, Gerónimo y Mónica, despidieron a su hijo entre sollozos y abrazos eternos con sus allegados que presenciaban la triste escena. Incluso, excompañeros del piloto de motocross acompañaron a los familiares que no aguantaron las lágrimas en el lugar. Tras el entierro, Gerónimo Zapata contó anécdotas de su hijo a los presentes, como una manera más de darle su último adiós. Incluso, el padre se acercó a abrazar al resto del gentío que se quedó afuera del cementerio.

Los restos del Wey fueron velados desde ayer por lunes hasta esta tarde. Si bien el sepelio debió comenzar más temprano, el retraso se dio por una complicación que hubo para que llegue su hermana desde Francia para despedir a su hermano. Tras velar por un poco más de 24 horas al piloto sanjuanino, una impresionante caravana de motos acompañó al féretro hasta el sepelio.