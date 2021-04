La última oportunidad del Viejito, condenado a la calle

Por Guadalupe Zurita

Nadie sabe con exactitud cuándo, ni cómo apareció el Viejito. Los vecinos estiman que fue hace 13 años. Sí es seguro que desde que llegó a la plaza Evita se adueñó de ella. Aunque la convirtió en su hogar y se ganó el amor de las personas del barrio, necesita sentir el calor de una familia.

El Viejito se crió entre el poco pasto y mucha tierra de la plaza ubicada en Villa América. Con calor y frío, estuvo ahí desde chachorro.

Sobrevivió con alimento, cuchas y abrigo que cada tanto le acercaban los vecinos. Probablemente también con restos de basura. Sin embargo, si bien era apreciado en el barrio, nunca sintió de lleno el amor.

Hace unas semanas una proteccionista, llamada Nely Ferrón, se fijó en él y se puso el objetivo de hallarle una familia. Así dio con una mujer dispuesta a tenerlo un tiempo hasta encontrarle un adoptante. No obstante, los días corren y aún no aparece alguien que lo quiera. Cuando el tránsito acabe, volverá a la plaza.

Toda su vida fue un perro callejero y tiene dominadas las calles. Pero nunca fue tan feliz como cuando ingresó a una casa por primera vez en su vida. Al llegar al hogar temporal en el que está se comportó de forma tímida. Pero con el correr de los días empezó a relajarse y disfrutar de un plato de comida diario, una cucha limpia y caricias constantes.

Ama a los humanos y tiene terror de estar en el fondo, le escapa con temor al aire libre. Por estos motivos las rescatistas no quieren que regrese a las calles y están desesperadas buscándole un hogar. El único requisito que piden es que el adoptante tenga un fondo cerrado.

El Viejito es negro y tiene la cara rodeada con tiernas canas. También carga con una mirada triste que desaparece cuando una persona lo acaricia. Es cariñoso y guardián.

Todavía le quedan muchos años por vivir y necesita hacerlo rodeado de amor. No quiere estar afuera. La calidez y el cuidado de una familia es lo que anhela.

Para adoptarlo comunicarse a los siguientes números:

Fernanda: 2644399760

Nelly: 2645097080

La condena del callejero

“Los perros callejeros están condenados a morir”. La sentencia salió de boca de Alejandra Cano, encargada del Programa Acompañame, que depende del Gobierno de San Juan. Consultada por Diario 13, fue contundente. Los mata la desnutrición, o las enfermedades, o algún vehículo que los atropella.

El Programa Acompañame consiste en tres aspectos claves para la protección animal.

El primero es la educación. “Nuestra tarea es educar a la ciudadanía sobre la tenencia responsable. No se debe dejar al animal sin control en la calle, no abandonar crías no deseadas. También entender que uno es responsable de los actos de su animal realiza contra cualquier otra persona o animal”, explicó Cano.

“Nuestros perros deben estar en nuestras casas”, destacó. Luego acusó: “Siempre que encontramos un perro callejero es porque detrás hay personas irresponsables”.

El segundo pilar está directamente relacionado con su declaración anterior: es la esterilización. “Le decimos a la ciudadanía que contamos con quirófanos municipales, de Salud pública y de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Tenemos la posibilidad de esterilizar a los animales para que no tengan crías que no queremos o que no nos gustan y los abandonamos”, señaló.

“Es gratuita. No cuesta nada, solamente el tiempo de preparar al animal el día antes. No demora más de una hora, es un cuidado sencillo y corto. Así beneficiamos la salud de la mascota”, sostuvo Cano.

El último pilar es “rescate, esterilización, vacunación, identificación y reinserción de los animales rescatados”. Sobre este punto, Cano explicó: “Lo realizamos con proteccionistas. Rescatamos el animal de la vía pública, a heridos o que han atacado a personas u otros animales. Los llevamos a hogares de tránsito donde las proteccionistas los atienden, acompañados de veterinario y una vez recuperados los pone en adopción”.

¿Qué dicen los proteccionistas?

La presidenta del Voluntariado Pro Vida Animal, Elisa Martín, manifestó a Canal 13 que “los quirófanos de esterilización son pocos para la cantidad de animales que debieran ser esterilizados para bajar la tasa de natalidad. Hay un elevado porcentaje de personas que piden turnos y tienen que esperar hasta un mes o más tiempo para esterilizar a su animal de compañía.

En esta línea, lamentó que los dueños no esterilizan a sus animales de compañía “que tienen crías varias veces en el año y esas crías a su vez tienen crías y el ciclo continúa”. “Otro grave problema que tenemos es que las personas dejar salir a sus animales a la vía pública, todo esto es falta de tenencia responsable”, destacó.

Ya tienen legislación

Las leyes 2190 L, 1053 L, 2005 L y L regulan la tenencia de perros y el comportamiento de los dueños con sus mascotas. Mientras la primera se refiere específicamente a la tenencia de perros potencialmente peligrosos, las otras dos restantes tienen como principal objetivo preservar el bienestar del animal y promover acciones que aseguren su protección. A su vez, ambas apuntan a la esterilización como una de las principales forma de cuidado de perros.

Contactos para esterilizar

Acercarse al municipio de cada departamento para solicitar los turnos pertinentes

O llamar a la secretaría de ambiente 4305937.