De Tomasso: 'Las elecciones debieron hacerse lo antes posible, ahora es teatro'

Las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) establecieron el 10 de junio como la fecha para las elecciones. Sin embargo hay grandes chances de que no se realicen ya que se daría en medio de la segunda ola de contagios. Acerca de esto Antonio De Tomasso expresó que debieron hacerse lo antes posible y que decir que se van a llevar a cabo en ese momento es puro teatro.

De Tomasso, consejero directivo, aseguró que tanto el rector como los decanos y demás autoridades están montando un show. Esto se debe al día que se eligió para realizar la primera vuelta del acto eleccionario. El entrevistado aseveró que están buscando decir que se hizo lo posible para hacer las elecciones, cuando es prácticamente imposible llevarlas a cabo por la segunda ola.

"Yo quiero que se hagan y se debieron haber hecho lo más pronto posible, pero esto de fijar las elecciones para junio a mi me parece que es completamente falso. Es imposible que se hagan las elecciones en junio. Me parece que se esta haciendo todo un teatro para mostrar que hubo toda la intención de hacerlas pero que lamentablemente no pudieron hacerse, este me parece que es el show que se esta montando para perpetuarse un año más en el poder", declaró.

Siguiendo en la misma línea el encuestador de IOPPS mencionó que se están contradiciendo a ellos mismos. Esta afirmación surge ya que una de las primeras medidas que se tomaron fue suspenderlas por tiempo indefinido por la pandemia. Entonces ahora organizarlas en plena segunda ola no tendría sentido.

"Si lo primero que se resolvió fue que mientras estuviera la pandemia hubiera suspensión por tiempo indefinido, ahora se están contradiciendo. En pleno mayo y junio van a ser las peores partes, quien va a trabajar las campañas si no hay ni presencialidad. Esto de perpetuarse en el poder y ahí incluyo a todos los decanos y al rector y a todas las autoridades me parece que se les esta haciendo cómodo. No es una actitud democrática esta perpetuación", sentenció.