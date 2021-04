El miedo de 3 jóvenes emprendedoras que están por reabrir un bar

Por Guadalupe Zurita

La segunda ola de coronavirus llegó a la Argentina. Los casos de Covid 19 y las muertes por la enfermedad comienzan a aumentar y las posibles restricciones toman cada vez más nombre. Pero nada detuvo a una jóvenes emprendedoras que decidieron abrir un bar aún en este contexto. "La pandemia fue una duda, pero no un impedimento", dijo a Canal 13 una de ellas.

Eva Tello tiene 24 años y junto con dos amigas -que decidieron mantener ocultas sus identidades- se la jugó contra todo pronóstico. "Las ganas de trabajar y las pilas siempre fueron las respuestas a los peores escenarios que nos imaginamos", comentó la joven sobre el motivo que las llevó a arriesgarse sabiendo los riesgos que corrían por el coronavirus.

Verne es el nombre del bar de las chicas. Abrirá la próxima semana. Las tres estaban con el entusiasmo propio de quien inicia un anhelado proyecto, pero el sentimiento fue eclipsado por la incertidumbre que les despertó el anuncio del presidente.

Alberto Fernández dio a conocer este miércoles las nuevas medidas para evitar la propagación del coronavirus. El Gobernador Sergio Uñac habló minutos después y dijo que decidirá el futuro de la provincia junto con los representantes de los sectores del Acuerdo San Juan.

En este marco de suspenso, las emprendedoras tienen miedo de que sus planes sean frustrados. Con el bar generaron 20 puestos de trabajo, entre cocina, mozos y equipos de limpieza. "Tenemos miedo, por supuesto, más cuando la situación es tan inestable y no sabemos que podrá pasar, más cuando la ilusión es tan grande", confesó Eva. "¿Qué pasa si volvemos a Fase 1? ¿Si nos limitan a los horarios?", se cuestionó y marcó que tiene en la cabeza "miles de preguntas más".

El plan es inaugurar Verne Bar -que estará ubicado en Av. Libertador 3390 Oeste, Rivadavia- el jueves 15. El horario en el que quieren trabajar es completo: desde las 8 am hasta las 2 am los días de semana, y hasta las 3 los findes. Sin embargo, las posibles restricciones les provocan temor. "Por publico conocimiento no sabemos que va a pasar y si podremos re inaugurar con estos mismos horarios", expresó Eva.

Para que las medidas no afecten su trabajo y el de muchos más que dependen de Verne, asistirán a la marcha que organizaron dueños y empleados de salones, restaurantes, peluquerías y muchos sectores más que no quieren dejar de trabajar. Bajo el lema "El show debe continuar", se congregarán a las 20 horas del jueves en la fuente del Teatro Bicentenario.