Confirmaron restricción horaria de circulación a partir del sábado

Este jueves el parte sanitario local informó 200 nuevos contagios y 4 fallecidos por Covid 19. Estas cifras, muestran a las claras que la situación sanitaria de San Juan se vio alterada por la llegada de la segunda ola a la Argentina. Entrevistado en el programa La Justa de Canal 13, el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, confirmó que en la provincia habrá restricción horaria a partir de las 00 horas del sábado.

A su vez, el funcionario del gabinete de Uñac señaló que cualquier medida que se tome de acá en adelante, no servirá de nada si no se cumplen voluntariamente por la población. En este sentido, instó a los sanjuaninos a respetar las medidas que serán oficializadas por el gobierno a través de un decreto provincial. También pidió que no se olviden las medidas sanitarias como el uso de barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento social, como las principales.

Munisaga destacó que las medidas se tomaron gracias al encuentro mantenido en el Acuerdo San Juan. Además, destacó que los trabajadores esenciales quedan exceptuados de las medidas del decreto.

En cuanto a la restricción nocturna, los horarios de funcionamiento para bares, restaurantes, cines y teatros, de domingo a jueves deberán cerrar sus puertas a las 00 horas, debiendo quedar los locales vacíos desde las 01.00 hasta las 06.00, señaló el Secretario de Seguridad.

Munisaga señaló que los días viernes y sábado el horario de cierre será a la 01:00, debiendo quedar los locales vacíos desde las 02.00 hasta las 06.00. En cuanto a las actividades y reuniones en domicilios particulares quedan limitadas a 10 personas, con el debido cumplimiento de los protocolos vigentes.

El funcionario informó que la circulación de personas se restringe de 01 a 06 de la mañana de domingo a jueves y de 02 a 06 de la mañana los días viernes y sábado.