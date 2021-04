Emilio Fernández: 'La universidad no está bien, se ha ido deteriorando'

De poder realizarse las elecciones de la Universidad Nacional de San Juan el 10 de junio, por el momento serían 5 los candidatos. Uno de estos precandidatos en Emilio Fernández quien aseguró que la UNSJ no esta pasando un buen momento. Aseguró que con el paso del tiempo se ha ido deteriorando por lo que necesita un gran cambio.

Emilio Fernández, precandidato a rector de la UNSJ, opinó que la institución no esta funcionando como a él le gustaría. Destacó que ya no es aquella universidad de la que se enorgullecían todos los sanjuaninos ya que se ha ido deteriorando. Sobre todo se refirió al nivel académico.

"La universidad no esta bien, se ha ido deteriorando. Desde mi óptica necesita un cambio. No es la UNSJ que yo pretendo ni de la que estábamos orgullosos los sanjuaninos. Ha tenido decadencia en jerarquía académica, protagonismo y ha sufrido perdidas de las estructuras más importantes. Creo que no hay que seguir con el mismo proceso, hay que hacer cambios importantes", declaró.

Sumado a esto destacó que es muy positivo el proceso de regularización de docentes que se esta llevando a cabo en las distintas facultades. Si bien remarco que es una gran noticia que se haya regularizado a unos 1000 profesores, criticó cuál fue el motivo por lo que se necesitó llegar a esto.

"La pregunta es ¿Por que se llegó a eso? Evidentemente porque las autoridades hace 20 años que no han logrado, a través de los concursos tradicionales, regularizar a los docentes interinos para que entren en la carrera docente. Eso también nos tiene que llamar la atención. El tiempo de la burocracia de las facultades se va en la re designación del personal interino de todos los años. Hay que llenar un bibliorato para que ese docente pueda cobrar, eso pasa hace más de 20 años", sentenció.