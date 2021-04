Aseguran que por la falta de salones habilitados, hacen fiestas clandestinas

Walter Serra, representante de la Cámara de Eventos Sociales dijo a Canal 13 la falta de salones habilitados para eventos deriva en fiestas clandestinas. "La gente sigue haciendo sus eventos para callados. Esa es la realidad que no están queriendo ver y de la que no quieren hablar. Quieren mostrar que tienen todo controlado pero no es la verdad", afirmó.

Luego de una nueva manifestación durante la noche del jueves por parte de los trabajadores del rubro para pedir por la habilitación de la actividad, el dirigente se refirió a la problemática que vive el sector y las consecuencias de las restricciones.

"Si nosotros pudiéramos hacer los eventos en nuestros locales tendríamos un mayor control de nuestra parte y del Gobierno. Si una persona participa de un evento social, no va a estar en una fiesta clandestina", aseguró. "Creemos que los salones son bastante más seguros que una fiesta clandestina", sostuvo Serra.

Cabe recordar que los salones de eventos no fueron habilitados para volver a trabajar a más de un año del inicio de la pandemia. Para la Cámara de Eventos Sociales, en todo este tiempo se podrían haber generado protocolos para volver al ruedo, pero consideran que no fueron escuchados por las autoridades provinciales.

"De la reunión extraordinaria del Acuerdo San Juan salimos tristes porque no fuimos contemplados nuevamente en este acuerdo. Al contrario, hubo una extensión de las medidas restrictivas", señaló Serra.

"Nuestro reclamo fue el más fuerte porque muchas personas del rubro quisieron hablar y no fuimos escuchados. En el Acuerdo San Juan del año pasado tampoco nos escucharon y no nos tuvieron en cuenta para tomar medidas", sostuvo el referente.

"Necesitamos trabajar, nosotros no pedimos subsidios, planes, estamos acostumbrados a trabajar y eso queremos hacer", reclamó.

Además, reconoció que mucha gente consulta presupuestos para realizar eventos pero al conocer las restricciones actuales prefieren hacerlos de manera clandestina. "Me llamó una persona que había alquilado una casa quinta para hacer un casamiento clandestino. Pero el dueño de este lugar tuvo miedo y le canceló", comentó.

Sin embargo, el representante dijo que la gente sigue buscando lugares y los encuentra. "Se hacen muchos eventos clandestinos por semana y el fin de semana, más. ¿Quién no tiene un conocido o alguien que ya fue a un cumpleaños de quince clandestino?", dijo.

Por otro lado, Serra dijo que a pesar de que muchos salones de eventos se reconvirtieron en ortos rubros, a la mayoría no les fue bien y de igual modo tuvieron que cerrar.

Además, indicó que para poder reconvertir los salones en otra actividad es necesario realizar un inversión, lo cual es muy difícil tras un año sin actividad.

La parálisis de este sector afecta a unas 25.000 personas, según estimó el representante. Es por ello que bajo el lema "El show debe continuar", los trabajadores del rubro volverán a manifestarse en busca de respuestas.

El jueves, el Gobierno de San Juan comunico las nuevas medidas de restricción para San Juan ante la segunda ola de Covid 19. Las nuevas disposiciones no prevén por el momento habilitar estos lugares para llevar a cabo eventos sociales masivos.

Por ahora, solo están habilitadas las reuniones sociales hasta 10 personas.