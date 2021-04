Se ofrece a tramitar la vacunación de los mayores que no saben hacerlo

Al ver que la inscripción para recibir la vacuna contra el coronavirus es virtual, Marine Elizondo pensó en aquellos que no tenían acceso a internet o conocimientos para anotarse y no se quedó de brazos cruzados. Se ofreció en redes sociales a inscribir a los adultos mayores que no pueden hacerlo.

La joven sanjuanina de 34 años difundió su iniciativa en WhatsApp, Instagram y Facebook. Inmediatamente “empezó a llegar gente al baile”, dijo entre risas.

Se comunicaron con ella adultos mayores que están solos y desesperados por vacunarse. 20 personas de más de 60 años acudieron a Maira porque no saben utilizar internet, no tienen compañía o porque no quieren molestar a sus familiares.

Sin embargo, antes de entregarle sus datos, tenían miedo de que sea una estafa. “Eran poco desconfiados porque necesitas datos personales y la desconfianza hoy por hoy está a flor de piel”, comentó Maira. Sin embargo, aclaró: “Ellos son blanco fácil para estafas telefónicas, asi que es entendible”.

Respecto a la situación de los adultos mayores a los que ayudó, remarcó que “tienen urgencia por vacunarse y algunos están asustados”.

La campaña aún está en pie y Maira se ofrece “encantada” para seguir inscribiendo a los mayores de 60 años que no sepan hacerlo. Interesados comunicarse con ella al: 2645220652.

¿Cómo evitar sufrir estafas?

Los únicos datos que piden desde el Gobierno en la inscripción para recibir la vacuna contra el coronavirus son:

- Grupo poblacional

- Si tuvo o no Covid 19

- Dosis a aplicar

- Sexo

- Número de documento

- Apellidos

- Nombre

- Fecha de nacimiento

- Domicilio

- Departamento

- Número de celular

- Correo electrónico

- Enfermedades, en el caso de padecer alguna

Es importante no entregar ningún otro dato para no ser víctima de alguna estafa relacionada a la campaña de vacunación.