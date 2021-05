Dolor de madre: piden una mayor condena para el hombre que les quitó a sus hijas

El 28 de febrero de 2020 un hombre de apellido Arenas atropelló y mató a dos niñas en el departamento Pocito. El hombre manejaba borracho y se dio a la fuga luego de quitarle la vida a las nenas. El pasado 5 de mayo el juez del caso determinó que el conductor recibiera una condena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva. Esto despertó el enojo de las madres de ambas víctimas que reclaman por una condena mucho más dura.

Ailén Páez y Julieta Farías fueron las dos niñas que murieron a manos de un alcoholizado Sergio Eduardo Arenas. El hombre manejaba con 1,19 gramos de alcohol en sangre al momento de embestir a las nenas que participaban de un corso barrial en ese momento. Debido a esto sus familiares quieren que Sergio Eduardo Arenas reciba una condena ejemplar.

"Se llegó a este juicio abreviado donde le dieron 4 años y 6 meses y 9 años de inhabilitación para conducir. No estamos de acuerdo, nos parece muy poca la sentencia. Estamos apelando ahora con mi abogado que es Cesar Porto Maradona. Esa noche este hombre en estado de ebriedad las arrolló a las nenas. A una la mató en el momento y a la otra la arrastró 200 metros", manifestaron.

Las madres de las víctimas contaron que ni Arenas ni nadie de su familia se ha contactado con ellas en ningún momento. Además en su momento el responsable se dio a la fuga luego de concretar el homicidio y recién al día siguiente se entregó a las autoridades.

"Para nosotros no hubo justicia. No lo vemos suficiente, ellas están en un cajón y no se van a levantar más ni van a disfrutar de lo que él si. El va a cumplir la condena y va a salir, las niñas de nosotros no salen más. Es algo que no estaba en nuestro planes, era la única esperanza que teníamos el juicio. Estamos mal por el fallo que ha habido", sentenciaron.