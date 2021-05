Estudiantes de 6to año desconcertados porque aún no empezaron las clases

En Campo Afuera está la escuela Néstor Kirchner donde hubo una manifestación durante el mediodía de este lunes. Padres y alumnos pidieron que comiencen las clases en 6to año del turno vespertino. Se trata de uno de los establecimientos más grandes de Albardón y los estudiantes del último año aún no han tenido actividad porque no autorizan el curso para que empiece el ciclo lectivo.

Al ser el último año, hay desconcierto porque están pensando en ingresar a carreras universitarias y uno de los requisitos para inscribirse es estar finalizando los estudios secundarios. Además, muchos cobran el plan Progresar y al no estar cursando no les firman los formularios de regularidad para poder cobrarlo.

'Pedimos respuestas porque la directora no nos las da, hay grupos de WhatsApp donde no nos responden y ya estamos casi a mitad de año. La directora no quiere ni firmarles los formularios del Progresar. Hay chicos que se quieren cambiar de escuela pero nunca les entregan los legajos y a esa altura ya nadie los va a recibir', expresó una madre ante Canal 13.

Otra mamá consideró que 'es un grave problema que los chicos aún no empiecen las clases, la directora es una mala educada, hay que sacar turno para que nos reciba y cuando lo hacemos no nos da respuestas. Queremos hablar y expresar el problema, es una urgencia que empiecen. Ojalá que tengamos respuesta'.

Desde el Ministerio de Educación enviaron un comunicado indicando que están trabajando en el caso y que esta semana habrá novedades. Según informaron, aún no iniciaron las clases porque recién se está creando el dictado de este año en la escuela. Se está avanzando en los trámites legales, como por ejemplo la ocupación de los cargos.