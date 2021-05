'Insultadores seriales' de la UNSJ: buscan llevar el caso a la Justica Federal

El viernes 7 de mayo salieron a la luz capturas donde se mostraba como alumnos de la UNSJ insultaban a su profesor durante una clase virtual. Desde que tomaron conocimiento de este ataque las autoridades universitarias se pusieron manos a la obra para conseguir una sanción ejemplar. En relación a esto revelaron que están buscando que este caso llegue a la Justicia Federal.

Conrado Suárez Jofré, director del Departamento de Ciencias Jurídicas, expresó que en un contexto de universidad debe primar la pluralidad. Se debería poder contrastar diversidad en un marco de tolerancia sobre la opinión del otro. Cosa que no sucedió en esta clase virtual que se convirtió en una noticia nacional.

En relación a ello dejó en claro que no se quedarán con los brazos cruzados ya que no hay tolerancia para la violencia en la universidad. Sin embargo contó que la UNSJ no cuenta con un régimen disciplinario claro y contundente. No obstante en este tipo de casos lo que rige es un ordenamiento jurídico nacional que prevé diversas sanciones.

"No podemos admitir una actitud de incitación al odio. Esto trasciende una cuestión disciplinaria. Estamos trabajando para que llegue a la Justicia Federal. Sería poco serio de mi parte aventurar un resultado pero podemos decir que el respaldo que merece todo profesor de la ideología que sea en el esquema de libertad de cátedra y de pensamiento que implica la universidad, nos exige tener una conducta muy contundente y que pase por una averiguación de índole penal", declaró.

Siguiendo en la misma línea Suárez calificó de cobarde el accionar de los alumnos. Esto se debe a que los estudiantes se mostraron en contra de la posición que el docente estaba argumentando, lanzando graves improperios hacia su persona.

"No vamos a detenernos hasta tener de una u otra forma una medida al respecto. La universidad ha adoptado hace mucho tiempo que es la tolerancia cero con la violencia y con la discriminación, ese tipo de compromiso no puede cumplirse con una actitud débil. Concretamente hay una actitud cobarde. No hay lugar en la UNSJ para el insulto y la violencia", sentenció.