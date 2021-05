La Sociedad Israelita aseguró que se trata de un ataque a todos los sanjuaninos

En los últimos dos días, tres pintadas nazis fueron denunciadas en San Juan. Estos episodios violentos y de odio provocaron que la Secretaria de Seguridad se pusiera a investigar en búsqueda de los culpables. Desde la Sociedad Israelita de San Juan, aseguraron que no se trata de un ataque solo contra la comunidad judía sanjuanina, sino contra toda la provincia.

Entrevistado en Compacto 13, Leonardo Siere, presidente de la asociación, pidió a los sanjuaninos empatizar con los hechos y repudiarlos para que no vuelvan a ocurrir. A su vez, indicó que no se trata de un hecho aislado y que los sanjuaninos además de preocuparnos debemos ocuparnos.

"Esto no es un hecho aislado y es importante que no haya espacio para estas actividades", señaló en una parte de la entrevista. Luego, Siere dijo que es importante el aporte de testigos para que estos hechos no queden impunes.

El presidente de la Sociedad Israelita contó que se comunicaron con el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, para que investigue ya que consideran que no son hechos aislados, y que no solo afecta a la comunidad semita en la provincia, sino a todos los sanjuaninos. ‘No hay espacio para este tipo de actividades’, expresó.

Siere señaló que en los últimos 10 años, San Juan no tuvo tantos hechos antisemitas, en los que apareciera dibujada la esvástica. En los últimos dos días, la provincia sumó dos ataques antisemitas: El perpetuado en el frete del edificio en donde funcionan Canal 13 y Tiempo de San Juan, descubierto el domingo en la mañana, y el descubierto por la Biblioteca Popular El Arbolito en la Plaza de Villa Carolina, en donde vandalizaron a un símbolo dibujado de las Madres de Plaza de Mayo, con una esvástica, negación de los 30 mil desaparecidos y la frase ’ni liberales ni marxistas, nacional’.

Sobre este último episodio ocurrido en la localidad de Trinidad, el titular de la Sociedad Israelita opinó que refleja la total intolerancia de la gente por ideologías y la convivencia entre distintas culturas en el país.