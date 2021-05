Tras las pintadas nazis en Canal 13 y Tiempo piden investigar el caso en la Justicia

Desde el INADI, repudiaron las pintadas con simbología Nazi que aparecieron en el frente del edificio de Canal 13 y el diario Tiempo de San Juan este fin de semana. Rodolfo Domínguez, titular del organismo, señaló que no se trata de un hecho aislado y que desde principio de año se ha detectado al menos una pintada de este tipo por mes.

Ante esta situación, pidió a la Justicia investigar estos casos para evitar una escalada de violencia y discriminación. “Estas pintadas aparecieron desde principio de año. Creíamos que había que investigar estos hechos que se enarcan dentro de lo que son actos discriminatorios y claramente están penalizados por la Ley 23.592. Estas conductas claramente están llamando a incentivar la xenofobia, el racismo, la discriminación”, sostuvo el director de INADI. “Son actos señalatorios donde se han dado de a uno por mes desde que comenzó el año, es preocupante”, manifestó.

Uno de los primeros casos fue a mediados del mes de febrero en la sede de Médicos de Cabecera. Allí, pintaron símbolos Nazi y graves insultos y acusaciones. Por este hecho, la Sociedad Israelita de San Juan realizó una denuncia ante el INADI. Luego algunos partidos políticos también fueron vandalizados con esta simbología. La semana pasada le tocó a la sede del partido MST en Capital. Las autoridades de este espacio acudieron a la Justicia para que se investigue el hecho.

Tras este nuevo casos en las instalaciones de Canal 13 y Tiempo de San Juan, desde INADI piden que la Justicia ahonde en la investigación. “Seguramente que este hecho tiene que ser denunciado. No se tiene que dejar pasar estos actos que son claramente intimidatorios y no tienen nada que ver con un debate. Estos son delitos que apuntan a intimidar y promover la discriminación”, insistió Domínguez.

“Creo que lo tiene que investigar la Justicia de San Juan. No es un solo hecho aislado. Es una serie de hechos que todos tienen las mismas características. Me parece que requiere una respuesta por parte de los organismos pertinentes. INADI no tiene poder de policía. Podemos recibir la denuncia de discriminación y después a través de un dictamen determinar si es un hecho discriminatorio o no. Pero la denuncia por discriminación también se hace en comisarías o fiscalía y recomendamos hacerla. De ahí tienen que investigar los organismos pertinentes”, comentó el titular del organismo.

“No sé si hay una ola o no de neonazis, pero si hay un incremento de este tipo de pintadas que es muy evidente”, señaló el funcionario.

“También hay un crescendo de violencia en las redes como lo que ha pasado en la facultad de Ciencias Sociales con el profesor. No ligo los dos casos, pero si se puede ver que hay un aumento de violencia que no tiene que ver con los debates políticos ni ideológicos. Son hechos de violencia y que a la sociedad democrática le ha costado mucho constituir. Hay que tener en cuenta esto porque si no va a seguir creciendo la violencia. No podemos convivir con sectores que plantean la invalidación del otro”, sostuvo el titular del INADI.

“Creemos que la sociedad sanjuanina repudia esto. Son grupos aun minoritarias, pero no debemos tolerar porque después la violencia puede crecer. Ya lo hemos vivido en épocas anteriores del país. Mantener la democracia y el respeto a los derechos humanos pasa no solo por denunciar sino también por investigar y no dejar estos hechos pasar”, finalizó.