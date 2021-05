Para UDA, "la virtualidad demostró que no es eficiente ni eficaz"

A pesar del aumento de casos por coronavirus tanto en el país como en San Juan, las clases se mantienen en parte presenciales y virtuales. Para cumplir con las medidas sanitarias, cada curso se dividió en grupos, tipo burbuja, para continuar con el dictado de clases. En una entrevista al secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA) de la provincia, Julio Rosa, puntualizó que "la virtualidad demostró que no es eficiente ni eficaz".

Según Rosa, "más allá del esfuerzo de los actores del sistema educativo, la virtualidad no es beneficiosa para el aprendizaje de los alumnos". Asimismo el secretario general destacó que hubiera sido "un grave retroceso si la presencialidad se interrumpía" en San Juan. Aunque Rosa admitió que hay que ser consciente "de las condiciones epidemiológicas".

Para el secretario general de UDA, existen varias razones por las que las clases virtuales no funcionan. "Necesitamos ejercitar la capacidad lectora de nuestros alumnos y esto no puede darse en virtualidad. Además no esta el sentido de emoción de compartir tiempos entre el docente y sus alumnos", destacó. "Hay mucha preocupación cuando los alumnos no están en contacto con lis libros y se nota por el empobrecimiento del lenguaje", explicó Rosa.