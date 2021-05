En su día, enfermeras del Rawson reclamaron por su antigüedad

Este miércoles, el móvil de Canal 13 visitó el hospital Rawson para dialogar en su día con Laura Linares y Rosa Núñez, enfermeras hace 20 y 35 años respectivamente en dicho nosocomio. En este sentido, plantearon la necesidad de que se les reconozca esa antigüedad en sus recibos de sueldo, la cual perdieron al profesionalizarse y pasar al régimen de la ley 71 Q.

Núñez destacó que ellas son las personas que están con el paciente y le toman la mano cuando el familiar no está. 'Es muy triste e ingrato que no se le da la importancia que se le tiene que dar. Si me escuchan el gobernador Uñac o la ministra de Salud, como ya les hemos pedido, que nos reciban para hacer el reclamo de lo que estamos pasando', consideró.

'Es un día muy especial para nosotras, se conmemora el arte de curar, que es la enfermería. Nosotras hemos evolucionado en todos los sentidos, en la profesionalización por ejemplo. Las chicas eran auxiliar de enfermería y después se creó la carrera universitaria y la licenciatura. Somos enfermeras que comenzamos en la parte histórica del hospital Rawson', comentó Linares.

Laura Linares actualmente trabaja en el sector Covid Triage que es donde se admisionan pacientes con síntomas de coronavirus. 'La parte histórica del hospital me trae melancolía, llevo más de 20 años trabajando y hay compañeras que dieron todo y ya no están entre nosotras. Enfermería es muy amplio porque no solo ponemos inyecciones o colocamos una chata', agregó.

Por su parte, Rosa Núñez recordó que años atrás les decían que estudien porque cuando estuviera el hospital nuevo si no se perfeccionaban las iban a poner a limpiar pisos. 'Sin desmerecer esa labor, antes de que vengan las empresas de limpieza y del comedor, nosotros limpiábamos las salas y les dábamos de comer a los pacientes, tengo 35 años de servicio', remarcó.

Núñez contó que es madre soltera y que muchas veces tuvo que 'abandonar' a sus hijos para estudiar con mucho esfuerzo en la Universidad para lograr recibirse con 58 años de edad. 'Me queda poco para jubilarme y llevo en mis entrañas un montón de casos y experiencias lindas y feas. He trabajado en Urgencias donde llegaba de todo', se explayó la enfermera.

Asimismo, detalló que al profesionalizarse no obtuvo la recompensa de cobrar su antigüedad porque pasó al régimen de la ley 71 Q. 'No nos pagan la antigüedad, somos como personal de reciente ingreso. Sin desmerecerlos, como los chicos que fueron a la facultad, se recibieron, fueron nombrados y tienen su pago de antigüedad de un año', sostuvo.

Finalmente, Núñez insistió con el pedido al gobernador y la ministra Alejandra Venerando, ya que recalcó que no tienen el apoyo de ATSA, para que se les haga este reconocimiento. 'Somos unos 108 enfermeros en esta situación. Unas 45 personas de distintos hospitales hicimos un expediente con aval de un abogado para que nos ayude solicitando este cobro', concluyó.