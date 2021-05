Incendio en Danyo: un vecino pidió la clausura y no pueden sacar los escombros

El pasado domingo 2 de mayo un conocido establecimiento de confección de indumentaria de San Juan fue reducido a cenizas. Se trata del local de "Danyo" que vio como su mercadería y sus paredes se reducían a cenizas. A partir de ese momento los propietarios comenzaron con la limpieza del lugar. Sin embargo esto no pudo continuar ya que un vecino los demando y pidió la clausura.

El propietario de "Danyo", Armando Guerrero, contó que no entiende porque esta persona lo denunció. Lo cierto es que a raíz de esta presentación en su contra empleados municipales de Capital fueron al lugar para colocarle las cintas de clausura. Como no hay paredes donde colocar esas bandas, las colocaron en algunas máquinas y columnas que sigue en pie.

"Tengo problemas con un vecino que ha presentado una demanda. Me esta poniendo más trabas para salir adelante. Ayer vinieron municipales y me han puesto cintas en algunas máquinas. Me hicieron dar un susto grande porque vinieron con policías como si fuera un delincuente cuando yo le doy trabajo a muchas familias de San Juan. No sabría decir porque me ha denunciado el vecino", expresó.

A raíz de este procedimiento a Guerrero no le permiten retirar los escombros del lugar. Los restos del techo y los muros carbonizados continúan allí. Al tomar conocimiento de este demanda fue a hablar con el juez municipal para ver que posibilidad tenía para responder a la denuncia.

"Apenas se fueron los municipales me dejaron el alta. Con eso fuimos a hablar con el juez municipal. Me explicó que es lo que se puede hacer y por eso ahora estamos redactando una nota para ver si me sacan el asunto de la faja y me den una habilitación municipal a ver si salgo adelante para poder trabajar", sentenció.