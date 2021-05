Tras la denuncia de televidentes de Canal 13, Gobierno investigará la línea 29

Durante los últimos días varios televidentes de Canal 13 denunciaron que la línea 29 de la empresa "El Libertador" no respeta los protocolos. Los choferes dejan subir a mucha más gente de la permitida y se generan aglomeraciones en el interior de las unidades. Acerca de este la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, aseguró que investigará esta situación.

La funcionario reconoció que esta situación se produce hace un tiempo, sobre todo en los colectivos que vienen de departamentos alejados. Hasta que llegan al departamento Capital los conductores siguen permitiendo el ascenso de pasajeros. Cabe recordar que sólo esta permitido ocupar todos los asientos y llevar a 10 personas paradas.

"En principio me voy a encargar en particular de este caso. Cuando nos van llegando estos datos lo vamos trabajando en particular con cada empresa. Lo he hablado con choferes y con las empresas. Necesitamos que la gente siga esperando el colectivo porque viene uno atrás. Si no son suficientes vamos a buscar un sistema de soporte de los colectivos para que todos puedan ir con la distancia necesaria y con la ventilación necesaria", expresó.

Siguiendo en la misma línea también admitió que la ventilación no se esta cumpliendo en las unidades. Sin embargo en este caso remarcó que en ocasiones son los propios usuarios los que se niegan a viajar con las ventanillas abiertas. Por más que las mismas vayan trabadas la gente encuentra la manera de cerrarlas.

"Estas cosas también implican mucho compromiso ciudadano. Soy testigo de que se le han puesto tarugos a las ventanas para que no las traben y las destraban. Yo tampoco quiero pasar frío, tampoco estoy diciendo que quiero matar a alguien de otro enfermedad porque también se quejan de eso", sentenció.