Con las nuevas variantes, ¿habrá más restricciones en San Juan?

Tras el anuncio de circulación viral de nuevas variantes de coronavirus en San Juan, el Comité Covid 19 decidirá si habrá nuevas medidas. En conferencia de prensa, la Jefa de Epidemiologia, Mónica Jofré y el Jefe de Bioquímica, Raúl Vallejos, informaron que el Instituto ANLIS Malbrán, detectó casos de las nuevas variantes de Reino Unido, Manaos y Andina en la provincia.

A raíz de ello, las autoridades analizan la situación para definir cuál será el futuro de las restricciones. “Esto es muy nuevo, anoche estábamos en comunicación telefónica con la ministra de Salud, Alejandra Venerando. Veremos después con el Comité Covid de Gobierno si habrá nuevas modificaciones en las medidas”, respondió Jofré al ser consultada sobre el tema en la conferencia de este viernes.

De este modo, aún se desconoce si San Juan aplicará nuevas restricciones o reforzará las actuales. Cabe destacar que en la provincia esta prohibida la circulación nocturna de 00 a 06, cierre temprano de locales gastronómicos y bares, entre otras. No obstante, otras provincias como Mendoza, ya adoptaron medidas como la circulación según la terminación del DNI ante el aumento de casos y la circulación de nuevas variantes.

Por el momento, la estrategia sanitaria en San Juan será reforzar los actuales protocolos para que esta variante no se transforme en predominante y aumente el número de contagios que eso conlleve a mas internaciones y fallecidos, indicó la Jefa de Epidemiología. “Estas recomendaciones tiene que ir de la mano de modificar, aquellos que todavía no lo hacen, o intensificar las conductas como es el uso correcto del tapaboca, teniendo en cuenta que estas variantes son más contagiosas. También el distanciamiento social, el uso del alcohol y cloro y la ventilación de ambientes”, dijo Jofré.

“No hay ninguna otra recomendación nueva hasta el momento. Se está trabajando en conjunto con la vacunación. Por un lado, para tratar que los casos no aumenten y seguir con la vacunación”, agregó.

Por otro lado, Jofré señaló que las vacunas contra el Covid 19 que se aplican en San Juan serían efectivas ante estas nuevas variantes.

Sobre los síntomas que producen estas nuevas ramas del Covid 19, la funcionaria indicó que “no hay síntomas diferentes a las anteriores variantes que han circulado”. Sin embargo, destacó que se trata de virus más peligrosos y de rápida evolución. “La definición de caso hasta ahora no se ha modificado. Si hay que tener en cuenta que al ser más contagioso y de mayor transmisión, no hay dejarse estar con los síntomas y consultar rápidamente para tomar la muestra”, cerró.