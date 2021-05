Escándalo en un consorcio de Capital: inquilina hizo un fuerte escrache al dueño

Bárbara Ibáñez, es una sanjuanina mamá de tres niños, uno de los cuales padece una discapacidad, que alquila un departamento en Capital, en un consorcio ubicado en calle Laprida 1405 Este. La mujer decidió escrachar al propietario del lugar porque le cortó el agua pese a estar al día con el pago. 'Jamás me mostró las boletas del agua, luz, cable y vengo soportando que me suba el alquiler constantemente. Esta vez me cansé', afirmó.

El propietario en cuestión es Arturo Bretillot y su hija Melina quienes, según Ibáñez, le suben el alquiler $3.000 cada 6 meses sin explicarle los motivos. 'Le dije que no me robe más, que me muestre las boletas. Encima me enteré que están enganchados del agua con el edificio de al lado, le están haciendo un daño al Estado me parece. Se lo conté a las personas del consorcio pero muchos tienen miedo', aseguró la denunciante.

La mujer destacó que tras hacer el escrache en las redes sociales la han contactado muchas personas que tienen demanda contra la familia Bretillot por haberlos explotado laboralmente. 'Parece que no soy la única, yo levanté la voz no solo por mí sino por mis tres hijos. Pago un alquiler de $30.000, no debo ni un centavo y tuve que calentar agua. Siempre ha sido todo raro, me hicieron un recibo en un cuaderno mío', detalló.

En círculo, el recibo hecho en un papel de cuaderno.

Ibáñez expuso que el contrato de locación está a nombre de Arturo Bretillot y está firmado por Melina Bretillot. 'Se manejan de manera irregular y me quieren subir $3.000 más sin mostrar ni una boleta. Decidí escracharlos porque me cortaron el agua, no me pueden hacer esto cuando no debo ni un centavo. Soy epiléptica y tomo medicación todos los días. Tengo miedo de que me pase algo pero soy fuerte por mis hijos', sostuvo.

En cuanto a la posibilidad de judicializar este reclamo, manifestó que este viernes fueron a la abogada Filomena Noriega a pedir un turno y el lunes serán atendidos. 'Y seguiré a través de los medios. No tengo a dónde ir, no quiero ir a molestar a mi papá que se gana el peso día a día y yo ya tengo pagado el alquiler acá. Quiero ir hasta últimas instancias con un abogado por lo que me han hecho', se explayó la damnificada.

Por otro lado, hizo una fuerte acusación contra Arturo Bretillot al asegurar que el hombre le golpeó la puerta del departamento para ofrecerle una suma de dinero para que maté a su suegro a través de la magia negra. 'Yo leo las cartas españolas e italianas pero no trabajo de eso, es mi hobby y a veces lo hago con mi gente. Parece que andan en la magia negra y esas cosas. A la chica le hice dos veces cartas y nunca me pagó', concluyó.