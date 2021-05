"Sentí bronca, pero lo amo": el video de la madre de un sanjuanino trans

Bastian Gael Martín es un joven trans sanjuanino que compartió en Facebook el amor y la lucha que comparte con su madre. Por medio de un emotivo video, ambos dieron un importante mensaje a la sociedad.

"Acá les dejo lo mejor que me puede pasar en la vida que es mi mamá. Es increíble el amor que me tiene, ella lucha todos los días conmigo para que todo sea como yo deseo y apoya muchísimo a la comunidad, mí vieja me ama y a ella le gustaría que tods piensen igual, que abran sus mentes", escribió Bastian en la publicación.

Con la introducción "tener un hijo trans", el joven le dio el espacio a su madre para que hable de su experiencia con él. Nancy Bravo comentó que desde que lo tuvo en el vientre sintió que era hombre. No obstante, confesó que cuando él le reveló su identidad se sintió "rara y con bronca". Pero el amor prevaleció.

"Me dije a mí misma lo amo“, contó y con ternura maternal miró a su hijo y le dijo: “Cada vez te amo más, para mi sos mi varón”.

Hola!! Bueno acu00e1 les dejo lo mejor que me puede pasar en la vida que es mu00ed MAMA, algunos la conocen otros no, es... Posted by Bastian Gael Martin on Friday, May 14, 2021

Como aseguró Bastian, Nancy apoya a la comunidad y lo demostró con las palabras que dedicó para las madres con hijos o hijas trans: “Yo le pido a esas madres, que no le suelten la mano. Tu hijo es tu sangre, no le sueltes la mano porque él te necesite y son seres humanos como nosotros y lo importante es lo que son y lo que tienen por dentro, qué es el mismo corazón".

En sintonía con su mamá, el joven escribió: "Amén a sus hijos/as, acepten todo lo que ellos se propongan que los haga feliz. Sinceramente no hay felicidad más grande que la familia te apoye, Dios me bendice con esto y me gustaría que esté mensajito que deja ella les llegue a muchos". Para cerrar, le respondió públicamente el afecto que ella le dedicó en el video. "Te amo, mamá", expresó Bastian.

La publicación fue realizada días después de que se cumplieran 9 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género. La Ley 26.743,1​ establece el derecho de las personas a elegir su identidad sexual y ser tratadas de acuerdo a cómo se autoperciben. También que deben ser inscritas en su DNI con el nombre y género que deseen, así como el acceso a la atención sanitaria integral.