Sin fin de semana largo: prestadores se quejaron por el aviso a último momento

Finalmente en la República Argentina no habrá feriado con fines turísticos el próximo 24 de mayo. La decisión afectó a los hospedajes que ya habían hecho reservas para ese fin de semana largo en cuestión. Sin embargo los prestadores turísticos dejaron en claro que lo que más los enfureció fue la notificación prácticamente a último momento.

Claudia Grynszpan, ministra de Turismo, contó que los trabajadores de este sector le manifestaron su disconformidad con la determinación. No obstante la funcionaria reveló que el mayor número de quejas surgió por el momento en que se los notificó, cuando ya faltaba poco tiempo para llegar a la fecha.

"El reclamo es entendible y más en el turismo. Es sobre todo por el aviso a último momento. La gente hizo una reserva, entregó una seña y ve a último momento que todo cambió. Eso afecta al sector, genera después temor a futuro, piensan dos veces antes de reservar. No es lo ideal y sabemos que daña a al actividad. Uno de los mayores reclamos no es el cambio del feriado porque pasa a agosto, no se pierde, la queja es por no haberlo previsto antes", expresó.

Posteriormente Grynszpan contó que hasta antes del aviso no habían un gran número de reservas. No se había llegado a un nivel como el de Semana Santa en donde habían pocas plazas disponibles en los distintos hospedajes. Sin embargo de igual manera era una fecha que le iba a dar un poco de aire a los prestadores que están complicados económicamente.

"No era un nivel de reserva importante como tuvimos en Semana Santa o en el verano, era algo más tranquilo teniendo en cuenta el temor por la situación actual y además que es fin de mes. Sin embargo iba a significar por supuesto un movimiento, un oxígeno a un sector que esta asfixiado. Es una decisión federal que la provincia la tiene que acatar porque es un feriado", sentenció.